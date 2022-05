Heydrichiad est un sprint allemand, une célébration de la bravoure, du meurtre. La moitié de la neuvième année ne connaît pas l’expression

« Heydrichiad est une époque où vous ne pouvez pas conduire une voiture sans toit et sortir la nuit », a écrit un élève de neuvième année. Plusieurs autres camarades de classe répondaient vaguement que c’était de la répression ou de la terreur, sans préciser quand c’était arrivé.

La rédaction d’Aktuálně.cz a demandé aux professeurs d’histoire des écoles élémentaires de faire passer aux élèves de neuvième année un test comportant cinq questions de base concernant l’assassinat du vice-patron impérial Reinhard Heydrich. Les écoliers répondent au rôle de Heydrich, aux noms des parachutistes tchécoslovaques qui l’ont attaqué, à ce qui leur est arrivé, à la signification du terme Heydrichiad et aux conséquences positives de la liquidation de Heydrich pour la Tchécoslovaquie.

Pour la dernière question, les élèves choisissent parmi trois options, sinon ils n’ont aucune aide. Plus de deux cents enfants de huit écoles primaires ont passé le test. Ils peuvent obtenir un maximum de deux points pour chaque question correctement répondue. Comment font-ils?

Les deux tiers des élèves ont répondu correctement aux trois premières questions sur la position de Heydrich, le nom des parachutistes et leur sort. Les élèves étaient les meilleurs sur la question du poste occupé par Heydrich, au moins environ 70 % d’entre eux le savaient. Ils ont surtout répondu que c’était le protecteur ou la protectrice de l’empire. Malgré le fait que ce n’est pas une réponse tout à fait exacte, ils ont marqué deux points dans une évaluation bienveillante. Seuls quatre disciples connaissaient le nom exact de la position de Heydrich, qui représentait le patron impérial. Ils ont pris des points pour la réponse : « Un leader nazi » ou « il a pris soin de ne pas jouer avec la République tchèque ».

Bien que Churchill ou Vančura apparaissent rarement dans les réponses au nom des parachutistes, la plupart des écoliers – 138 sur 221 pour être exact – se souviennent des noms de Josef Gabčík et Jan Kubiš. Le même nombre a appris plus tard que les deux parachutistes étaient morts après l’assassinat de Heydrich.

Le disciple ne connaît pas l’impact principal de l’assassinat

Cependant, les élèves ont fait beaucoup moins bien aux deux autres questions. Deux tiers des étudiants ignorent quelles sont les conséquences positives de la résistance la plus importante d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Tchécoslovaquie. Parmi les trois choix, la plupart des étudiants (86) ont choisi la réponse : « A la fin de la guerre, le poste de Protecteur du Reich n’est plus pourvu de peur que la résistance tchèque ne le détruise également.

« Le résultat ne m’a pas vraiment surpris. Les enfants ont une connaissance factuelle des personnes et des données spécifiques, ce qui est positif, mais malheureusement ils manquent de contexte, y compris la signification du meurtre.

Il a souligné que ce n’est qu’après l’assassinat que la Grande-Bretagne et la France, qui ont signé l’accord de Munich en septembre 1938, ont déclaré le document invalide. «Grâce à l’assassinat, la République tchécoslovaque a pu revenir à ses frontières d’avant Munich en 1945. Jusqu’à l’été 1942, les Alliés considéraient l’Accord de Munich comme un traité international standard signé pacifiquement. frontière avec l’Allemagne près de Mělník », a déclaré Stelik. Or, selon lui, le sens de ce meurtre n’est discuté que depuis une vingtaine d’années, beaucoup d’enseignants ne le connaissent pas pour que les enfants ne le sachent pas.

Avant novembre 1989, les tueries étaient minimisées par le régime communiste. Les communistes étaient mécontents que les parachutistes venant de l’Ouest soient célébrés. De plus, leurs collaborateurs étaient des aigles ou des éclaireurs, c’est-à-dire des organisations interdites par les communistes. « À l’école, on nous a dit à l’époque que le meurtre n’avait aucun sens en tant qu’acte de terreur individuelle et ne faisait que faire des sacrifices inutiles. Les communistes sont en proie à de véritables héros, hommes, femmes et enfants qui s’opposent au totalitarisme et se battent pour la libération de leur pays. . » a expliqué Stehlik.

Au lieu de cela, les héros ont emprisonné les héros et déformé l’histoire. « Et nous nous en occupons toujours. Un pays est mieux contrôlé, et vous leur dites qu’ils n’ont jamais eu de héros et qu’ils n’étaient que des lâches et des collaborateurs », a déclaré Stehlík.

En même temps, selon lui, le sens du meurtre est souvent retardé à cause de l’expression « représentant le protecteur de l’empire ». Les gens pensent souvent à Heydrich comme à un fonctionnaire nazi de deuxième ou de troisième classe. En même temps, il était à la tête du Bureau central de sécurité du Reich (RSHA), de la Gestapo et d’autres forces de sécurité, y compris l’Einsatzkommand assassin.

Au même moment, le 20 janvier 1942, Heydrich préside une conférence à Wannsee, où l’exécution technique du meurtre de onze millions de Juifs européens est prévue. Il a également planifié l’extermination des Tchèques. « Gabčík et Kubiš ont réussi à éliminer un homme qui était l’une des figures les plus importantes du Troisième Reich, l’un des assassins les plus efficaces. Ils ont sauvé des centaines de milliers de vies. Les nazis n’ont jamais réussi à remplacer Heydrich », ajoute Stehlík.

Historien : Ne forcez pas les enfants à répéter les faits

La moitié des enfants ne savaient pas non plus ce que signifiait le terme heydrichiad, un tiers d’entre eux avaient au moins une connaissance de base.

Selon un professeur d’histoire du lycée Olga Havel d’Ostrava-Poruba, co-fondateur et rédacteur en chef de longue date du portail éducatif Histoire moderne Petr imíček peut être qu’il y a eu deux heydrichiades dans l’histoire, ce qui a rendu les étudiants incertains et a ensuite fait des erreurs. « Il est également possible qu’ils n’aient pas rencontré ce terme directement dans les écoles pour décrire l’ensemble de l’événement et ses auteurs. Ils peuvent connaître la séquence des événements à l’époque marquée par ce nom, mais ne pas l’associer à un nom historique particulier. « , a expliqué imíček.

Selon lui, il est certainement important que les enfants soient informés du retrait de Heydrich, car il s’agit d’un acte fondamental du soi-disant protectorat aux conséquences profondes. « Mais c’est avant tout une histoire d’héroïsme, de défi et de courage. En histoire, les étudiants devraient se familiariser avec les histoires de personnes qui ont fait le sacrifice ultime à une époque de manque de liberté. Cela s’applique à la fois au nazisme et au communisme », il a dit.

Le ministère de l’Éducation recommande aux enseignants de se concentrer sur l’enseignement de l’histoire moderne en général. Parallèlement, le ministère a créé le projet Dějepis+, qui regroupe désormais 250 professeurs d’histoire. Selon le site internet du projet, il s’agit d’une « vérification expérimentale des méthodes modernes et efficaces d’enseignement de l’histoire et d’un éventuel accompagnement des écoles en lien avec les évolutions effectives des méthodes et méthodes d’enseignement ».

imíček encourage les enseignants à expliquer le contexte et le contexte aux enfants, pas seulement à les forcer à détruire certaines données et à répéter mécaniquement des informations factuelles. « Même un film utilisé de manière significative et soutenu par une bonne méthodologie peut aider à attirer l’attention des étudiants sur un certain sujet », a-t-il expliqué.

Selon Aneta Lednice, porte-parole du ministère de l’Éducation, les enseignants disposent désormais de suffisamment d’espace pour enseigner l’histoire moderne. Il a expliqué que le cadre du programme éducatif ne précise pas combien d’heures doivent être consacrées à quelle période historique. Ils disent simplement quels sont les résultats attendus et le programme.

« Et assez courant. Il appartient donc à chaque école et en particulier aux enseignants de décider de l’espace qu’ils créeront pour l’histoire moderne. Cela pourrait donc être un an, mais même deux ans. Ou, ils peuvent enseigner l’histoire dans l’autre sens, en commençant par le présent », a-t-il ajouté. Janvier.

Selon imíček, les enseignants d’aujourd’hui accordent plus d’importance à l’enseignement de l’histoire moderne qu’il y a dix ans, par exemple. « Il y a une pression croissante pour renforcer l’enseignement de l’histoire contemporaine. Ceci est intentionnellement forcé par les représentations politiques actuelles, en particulier en ce qui concerne les événements mondiaux qui ont un arrière-plan historique et les étudiants sont censés les comprendre dans leur contexte et leur contexte », a-t-il déclaré. .

Outre l’éducation aux médias, il considère l’enseignement de l’histoire moderne comme un moyen de lutter contre la désinformation. « Les professeurs d’histoire que je connais, dans la plupart des endroits, y mettent davantage l’accent. Par conséquent, les résultats du test ne m’ont pas surpris et je ne l’ai pas considéré comme le pire », ajoute imíček.