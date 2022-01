Thierry Mugler est mort. Designer français de 73 ans

Selon les médias, le créateur français est décédé dimanche à l’âge de 73 ans. Des informations sur sa mort sont apparues sur le compte Instagram officiel du créateur, mais la cause n’est pas encore connue. Le directeur créatif de la maison de couture Jean-Baptiste Rougeota admet que le départ de Mugler était inattendu. Comme vous le savez, Thierry Mugler travaille sur un nouveau projet qui sera présenté prochainement.

– publié sur l’Instagram du créateur.

La mort de Thierry Mugler a provoqué un grand choc parmi ses proches, mais aussi les observateurs et les admirateurs de son projet. « Je n’arrive pas à croire que ce soit vrai. Je t’envoie tout mon amour. Thierry a été un phare de créativité et de gentillesse. » – nous lisons dans les commentaires sous le post.

Thierry Mugler est mort. Le designer a son propre style unique

Thierry Mugler est né en 1948 à Strasbourg, France. Dès son plus jeune âge, elle a été associée au milieu artistique, car à l’âge de 14 ans, elle a étudié le ballet, et est également devenue mannequin et acrobate. Ce designer français est connu pour créer des designs théâtraux qui mettent l’accent sur les hanches, les épaules et la taille étroites. Mugler adorait confectionner des vêtements en cuir et en latex, et il ouvrit sa première boutique à Paris dans les années 1970.

Les créations de Thierry Mugler incluent : Kim Kardashian, Sharon Stone, Rihanna et Lady Gaga. Il a également collaboré avec Dawid Bowie au fil des ans. Mugler aime présenter ses projets comme de l’art, c’est pourquoi vous pouvez les retrouver dans l’un des clips de George Michael.