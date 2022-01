Coupe Davis en septembre ? Alexander Zverev « peut-être là-bas »

Les choses ne se sont pas bien passées pour Alexander Zverev à l’Open d’Australie, peut-être aura-t-il une chance encore meilleure en Coupe Davis ?

Si la date finale est reportée, le meilleur joueur de tennis allemand Alexander Zverev ne peut pas être exclu de la Coupe Davis.

« Sascha veut gagner la Coupe Davis », a déclaré son frère Mischa Zverev en marge de l’Open d’Australie à Melbourne : « Si les garçons se qualifient et jouent dans le groupe en septembre, il pourrait être là. » Sascha est le surnom d’Alexander Zverev.

Le 4/5 Le 10 mars, l’équipe masculine allemande de tennis jouera en premier à Rio de Janeiro pour se qualifier à nouveau pour la phase de groupes du dernier tour de la compétition nationale. « Rio était très mécontent après Acapulco devant Indian Wells », a déclaré Mischa Zverev.

L’année dernière, l’équipe a étonnamment atteint les demi-finales sans le meilleur joueur Zverev. Le numéro trois mondial a jusqu’à présent rejeté le nouveau format de la Coupe Davis, notamment parce que la finale avec matches de groupe et la prochaine phase à élimination directe auront lieu à la fin de la saison en novembre. Selon le patron de l’équipe de Coupe Davis, Michael Kohlmann, il est envisagé de déplacer les phases de groupes en septembre et de ne jouer que les matchs à élimination directe des quarts de finale à la fin de la saison.

Mischa Zverev veut continuer à jouer des tournois

Incidemment, malgré ses fonctions de direction, Mischa Zverev n’a pas pensé à la date de fin de sa carrière de tennis et souhaite continuer à jouer dans des tournois plus petits. « Je n’ai pas beaucoup de temps, mais je continue à jouer parce que je dois jouer avec Sascha. Tant que je reste en forme, pourquoi pas ? » a déclaré le papa de 34 ans en marge de l’Open d’Australie à Melbourne. Sascha est le surnom d’Alexandre Zverev.

Il y a quelques années, Mischa Zverev figurait parmi les 30 meilleurs au monde. À l’Open d’Australie, l’homme de Hambourg a atteint les quarts de finale en 2017 et impressionné par une victoire contre le numéro un mondial britannique Andy Murray. Le gaucher n’est désormais classé que 347. Mischa Zverev a déclaré qu’il s’était inscrit à plusieurs tournois mineurs en France et en Italie : « Si je participe, cool, sinon, non. »

