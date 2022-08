The Guardian : L’Ukraine fait face à une longue guerre, l’Europe va-t-elle lui tourner le dos ?

Londres – En mars à Varsovie, le président américain Joe Biden a clairement présenté les objectifs stratégiques de l’Occident en Ukraine – repousser l’invasion russe, restaurer la souveraineté nationale et construire une victoire démocratique mondiale sur les « puissances des ténèbres ». Ses paroles ont ensuite été approuvées par la Grande-Bretagne et d’autres dirigeants européens, a écrit le journal The Guardian. Cependant, il est moins clair si les politiciens occidentaux espèrent vraiment atteindre cet objectif – étant donné le refus pas si héroïque de l’OTAN de s’impliquer directement dans le conflit. Dès lors, se pose la question désagréable, voire dérangeante : les Ukrainiens doivent-ils être prêts à se faire poignarder dans le dos en hiver ?

Après près de six mois de guerre, le fossé grandissant entre le discours et la réalité devient potentiellement mortel. La colère du public suscitée par l’invasion a fait place à des craintes proches de la panique quant à son impact significatif sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires et sur le coût de la vie.

Biden décrit la guerre comme faisant partie d’une ancienne lutte entre le bien et le mal. « Nous vous soutenons », a-t-il déclaré à l’Ukraine. « Une punition rapide est la seule chose qui fera changer de cap la Russie », a déclaré l’homme d’État américain fin mars de cette année. Mais la plupart de ses discours à cette époque n’étaient que des trucs divertissants. Malgré les sanctions sans précédent qui lui ont été imposées par l’Occident, la Russie a poursuivi la guerre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait une déclaration similaire en mars. « L’agression (du président russe) Vladimir Poutine doit échouer et doit sembler avoir échoué », a déclaré le Premier ministre. « Nous ne pouvons pas permettre au Kremlin de s’emparer d’un terrain gratuit et de causer de grandes souffrances aux gens », a déclaré Johnson. Mais c’est ce qui s’est passé depuis.

La semaine dernière, les États-Unis ont promis une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, portant le total de Biden à 9,8 milliards de dollars. La Grande-Bretagne a également promis plus de deux milliards et les pays de l’Union européenne ont également augmenté leurs livraisons d’armes. Sans cette aide, l’Ukraine sera confrontée à la défaite.

Mais la détermination prudente de Biden à éviter à tout prix une confrontation directe signifie que même si la Russie ne gagnera peut-être pas à la fin, il est peu probable qu’elle perde carrément. Cette guerre est comme une marmite d’eau qui ne bout jamais.

Mais Biden n’est pas le seul à blâmer. Malgré le discours de l’homme fort, Johnson était finalement heureux de se cacher derrière la réticence de Washington à entrer dans la mêlée, et le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont adopté une position similaire. L’unanimité des dirigeants occidentaux a fait soupçonner qu’ils ne croyaient pas vraiment que la Russie pouvait être maîtrisée.

Puisqu’il n’y a probablement pas de chemin vers une victoire militaire pure et simple, les autres options de Kiev ne sont pas très attrayantes. Malgré l’offensive sud attendue, la défense persistante dans la région de Donetsk et les explosions de la semaine dernière en Crimée, l’Ukraine – et donc l’Occident – fait face à une guerre d’usure brutale qui durera des années.

Parallèlement, la pression augmentera pour un cessez-le-feu ou un prétendu accord de paix temporaire afin d’atténuer les souffrances économiques de l’Europe. Les partis populistes de droite en Italie et ailleurs sont sur le point d’en profiter. En Allemagne, selon les sondages d’opinion, jusqu’à 50% des personnes interrogées soutiennent la conquête du territoire par la Russie.

Paradoxalement, la plus grande préoccupation est le scénario d’une victoire ukrainienne – le soi-disant « succès désastreux » des troupes ukrainiennes, qui, malgré toutes les estimations, vaincront l’armée russe et menaceront ainsi le régime russe. Ce choix a effrayé la politique occidentale. Comme l’a expliqué l’ancien général britannique Richard Barrons, un Poutine désespéré pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques à faible portée pour empêcher l’effondrement.

« C’est impensable – juste inconfortable à penser », a averti Barrons. Mais comment répondre à une telle éventualité ? Un crime aussi tabou pourrait-il entraîner l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et une guerre totale avec la Russie ? Barrons ne pouvait pas y répondre parce que personne ne pouvait y répondre.

Le moyen possible est de renverser Poutine. Avec lui parti, la crise qu’il a lui-même créée ne disparaîtra pas, mais elle sera plus facile à gérer. En fait, c’est peut-être le seul espoir d’une fin heureuse pour l’Ukraine (et la Russie).