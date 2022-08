Attaque dans un centre commercial en Ukraine : des preuves réfutent les mensonges russes

Deux jours après que l’Ukraine a accusé la Russie d’avoir attaqué le centre commercial Amstor dans la ville de Krementchouk, il est devenu clair qu’il avait bien été directement touché par un missile. La version russe selon laquelle l’incendie s’est propagé au centre après qu’une usine adjacente a été touchée a été définitivement écartée par une vidéo confirmée de la scène.

Il n’y a pas non plus de preuve que le centre ait été fermé au moment de l’attaque au missile. Au lieu de cela, les preuves s’accumulent pour montrer qu’il est exposé.

Moscou n’a même pas encore élaboré sa propre version

Avant de pouvoir réfuter les mensonges de la Russie, il est nécessaire de résumer ce que les représentants de Moscou ou les séparatistes russes ont réellement dit à propos de l’attaque. Après tout, cela en soi est suspect car la déclaration est différente.

Lundi déjà, l’ambassadeur adjoint de Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, a répondu aux accusations de Kyiv selon lesquelles l’incident être marqué pour « provocations », affirmant avoir vu « trop ​​de déviations », ce dont « le régime de Kyiv a besoin » pour maintenir l’Ukraine sous les feux de la rampe lors du sommet de l’OTAN à Madrid. Pour plus d’informations, il souhaite attendre des nouvelles du ministère russe de la Défense.

le surlendemain il a répondu Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que Moscou avait lancé une « frappe aérienne de haute précision » sur le hangar de l’usine à plusieurs centaines de mètres du centre commercial. Selon lui, l’Ukraine y conserve des armes et des munitions fournies par les États-Unis et les pays européens. Il a déclaré que le centre commercial ne s’était pas ouvert et avait pris feu en raison d’une « cible proche ».

Mais l’administration de la République populaire autoproclamée de Louhansk a proposé une version différente. Selon un porte-parole du chef du pemimpin LLR avant de Le centre commercial Amstor lui-même est utilisé comme arsenal.

Mais la scission entre la version moscovite et la version séparatiste pro-russe n’est que le premier soupçon d’un mensonge. Ceci est définitivement confirmé par la vidéo de Krementchouk.

La Russie frappe des usines et des centres commerciaux

La dernière preuve que la roquette a effectivement touché un centre commercial et que le feu ne s’y est pas propagé à partir d’une usine adjacente est fournie par une vidéo (vous pouvez la regarder au début de l’article) publiée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui montre comment le fusée a frappé l’endroit.

Visuellement, on ne voit pas sur la vidéo que la roquette a touché le bâtiment du centre commercial. Il a été capturé par une caméra industrielle derrière le centre commercial, qui sous cet angle était couvert d’arbres. Le fait qu’il ait été effectivement pris à partir d’un endroit donné est confirmé par la géolocalisation, par exemple, par le groupe d’enquête Bellingcat. Approprié coordonner publié et le serveur d’opposition russe Meduza.

Il est donc clair que la vidéo a été tournée derrière un centre commercial à Krementchouk et montre une roquette frappant directement celui-ci, ce qui contredit la version russe selon laquelle le centre commercial n’a pris feu qu’après qu’une usine adjacente a été touchée.

Un autre élément de preuve est une vidéo d’un parc voisin, où le spectateur attentif ne manquera pas que les deux explosions se sont produites à des endroits différents peu de temps après l’autre. De plus, le centre commercial se trouve dans la même direction où la fumée a commencé à monter dans la vidéo après la première explosion.

La fumée du premier impact peut être vue au loin vers le centre commercial, marquée en rouge dans l’image ci-dessous. pic.twitter.com/8DvQRBug1M – Bellingcat (@bellingcat) 29 juin 2022

Ce n’est qu’alors qu’une deuxième fusée atterrirait, qui, selon Bellingcat et la BBC, aurait touché l’usine. Ceci est également confirmé par le cratère vu sur le satellite récemment Images.

La situation ressemble donc à ceci :

Les points sur la carte indiquent l’emplacement approximatif de l’impact du missile (rouge) et la caméra capturant la situation (bleu). Trois d’entre eux se trouvent dans un parc près de l’usine, un juste derrière le centre commercial.

Centre fermé ?

Il est donc clair que le centre n’a commencé à brûler qu’après que le feu d’une usine adjacente s’y soit déplacé. Bellingcat a ajouté qu’aucune preuve n’a encore émergé que le centre a fermé. Au contraire, un nombre croissant de rapports suggèrent qu’il y avait des civils à bord.

Que le centre fonctionne, il a écrit par exemple, la BBC en référence aux découvertes de ses propres journalistes qui sont venus sur les lieux et ont parlé avec des témoins et des employés de magasins individuels et déclaration d’autres médias, comme le New York Times, ont fait état de survivants.

En outre, Bellingcat souligne un certain nombre d’autres éléments de preuve, tels que les publications de magasins individuels sur les réseaux sociaux concernant les heures d’ouverture de la veille, ou les publications de personnes prenant récemment des photos de leurs reçus dans des centres commerciaux.

Les serveurs pro-russes affirment qu’il n’y a pas beaucoup de voitures sur le parking devant le centre commercial, mais selon Bellingcat, cela ne peut pas être considéré comme une preuve, car, comme le montrent les images satellite, même lorsque le centre commercial a ouvert dans le passé, le parking n’était pas plein. De plus, il y a un arrêt de transport en commun à proximité.

Un motif commun de la désinformation russe est également qu’il n’y a pas de femmes dans la vidéo et que tous les hommes de la vidéo sont en fait des soldats menant l’attaque russe. Mais ce n’est pas vrai non plus :

Quelle est l’usine la plus proche ?

On ne sait pas si l’usine voisine est une armurerie et un dépôt de munitions. Bellingcat a écrit que son équipe n’a pu trouver qu’un seul rapport de 2014, selon lequel trois équipements militaires étaient en réparation à l’usine à ce moment-là. Mais rien d’autre n’indique une utilisation militaire. « Il est impossible de vérifier à partir de sources ouvertes l’affirmation selon laquelle l’usine était un dépôt de munitions », ont écrit les enquêteurs de Bellingcat.

De la même manière, il est impossible de vérifier l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle il y avait un millier de civils au moment de l’attaque à la roquette. Selon les autorités locales, l’attaque a fait à ce jour 20 victimes et des dizaines de disparus.