Des disputes ont commencé qui pourraient changer le football. Le Celtic et les Rangers lorgnent déjà sur la Premier League

Outre les joueurs, les officiels et les arbitres, le cours de la grande histoire du football a parfois aussi été influencé par les tribunaux civils. Le différend a commencé au Luxembourg qui pourrait changer la forme de la ligue de football telle que nous la connaissons.

Au Royaume-Uni, l’affaire judiciaire en cours au Luxembourg s’écrit comme un possible second Bosman. En tant que tels, ils font référence à la célèbre décision de la Cour de justice européenne de 1995, qui a modifié les règles de transfert dans le football dans sa forme actuelle.

C’est alors qu’est créée la règle dite Bosman, du nom du footballeur Jean-Marc Bosman.

Le milieu de terrain belge veut se rendre à Dunkerque en France après l’expiration de son contrat avec le RFC Liège. Il était d’usage à l’époque que même si le joueur n’était plus sous contrat avec le club d’origine, le nouvel employeur devait payer une indemnité de transfert. Cependant, Liège refuse de laisser partir Bosman car il pense que l’offre de Dunkerque est trop basse.

Le footballeur a fait appel devant le tribunal, qui a duré cinq ans, mais il a finalement eu raison. Depuis le milieu des années 1990, les clubs ne sont pas autorisés à empêcher les joueurs de partir après l’expiration de leur contrat.

Une affaire judiciaire est actuellement en cours au Luxembourg qui pourrait être révolutionnaire pour la même chose.

Le petit club du FC Swift Hesperange prévoyait de rejoindre la ligue des clubs de plusieurs pays différents, mais en a été empêché par la Fédération luxembourgeoise de football en collaboration avec l’UEFA. Alors Hesperange s’est tourné vers le tribunal. Le club fait valoir que l’organisation susmentionnée l’a empêché de développer le sport. Dans le même temps, le Luxembourg s’oppose directement aux règles qui interdisent aux clubs de créer et d’organiser des compétitions internationales.

« Le club avec son sponsor principal est ambitieux. Auparavant, il critiquait ouvertement certaines règles de la fédération nationale et de l’UEFA. Surtout, les règles sur le nombre de joueurs nationaux, qui désavantagent les clubs des petits pays », a expliqué l’avocat belge. Jean-Louis Dupont. C’est lui qui se tenait à la naissance du règne Bosman. « Jusqu’à présent, personne ne les a pris très au sérieux, alors ils ont décidé de régler ça au tribunal », a-t-il ajouté.

Des plans pour une plus grande compétition internationale de clubs ont fait surface à plusieurs reprises dans le passé. En plus du projet de Super League prévu et récemment fortement critiqué pour le plus grand club d’Europe, en 2020, par exemple, il est prévu une ligue de clubs écossais Aberdeen, Celtic, Hibernian, Hearts et Rangers dans une compétition de vingt hommes avec des clubs. de Suède, du Danemark, de Norvège et d’Irlande. C’est alors que le Celtic s’est retiré et que les négociations ont échoué.

Les Old Firms, à savoir Celtic et Rangers, réfléchissent depuis longtemps à rejoindre la compétition anglaise. Si les tribunaux trouvent Hesperange, cela pourrait leur ouvrir la porte.

« Le Celtic et les Rangers sont de grands clubs, mais ils reçoivent beaucoup moins de droits médias que les plus petits clubs de Premier League. Les faibles revenus nationaux ont un impact négatif sur leur compétitivité en Europe », a expliqué l’avocat de Dupont.

Selon un vétéran de l’affaire Bosman, la concurrence transfrontalière émergera encore. Dans le même temps, Dupont a souligné que pour une équipe d’Ecosse, de Hollande ou de Scandinavie, c’est une étape importante de pouvoir rivaliser avec des clubs des cinq ligues d’élite (Angleterre, France, Espagne, Italie, Allemagne).

« Tout d’abord, cependant, toutes les questions juridiques doivent être résolues. Nous tiendrons la première audience devant le tribunal d’État à Luxembourg. Il appartient au juge spécial de transférer ou non l’affaire à la Cour de justice de l’UE », a souligné Dupont. procédure.

Les détracteurs de la compétition transnationale pointent principalement le fait qu’il s’agira d’un groupe de sélection parmi les plus grands clubs et perdra le côté sportif et les plus petits clubs qui se démarqueront de cette compétition.