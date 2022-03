« The French Chronicle » : cette « lettre d’amour aux journalistes » arrive sur Star+

« The French Chronicle » a été créée l’année dernière dans les salles et est maintenant sur Star Plus.

A partir de ce mercredi fans Wes Anderson pourront voir leur dernière création en streaming : Chronique française (Livraison en français). Le film est visible sur Étoile+ et présente un casting de stars : Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson.

Cette histoire est dédiée au journalisme et à un âge d’or où la passion, la qualité et la recherche sont les protagonistes de l’écriture et du reportage. En fait, Anderson lui-même a assuré dans diverses conversations que le film s’inspirait d’œuvres médiatiques telles que : New yorkais et Revue parisienne.

« The French Chronicle » de Wes Anderson s’inspire du journalisme. (IAN LANGSDON/EFE/EPA)



Chronique française à part le nom du film, le nom du magazine est le protagoniste de cette histoire. C’est un média qui publie des reportages sur la politique, l’art, la gastronomie, la société et divers sujets. Cependant, il a un changement radical lorsque Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray)éditeur, est décédé subitement d’une crise cardiaque.

Selon sa volonté, le magazine expirera et aura un dernier numéro d’adieu. C’est alors que le film est divisé en histoires… des histoires qui feront partie de l’édition finale. Dès lors, les journalistes sont montrés à la recherche d’histoires et de leurs protagonistes, se terminant par leur arrivée dans les médias pour les écrire et les éditer.

Bill Murray dans « La Chronique française ». (IMAGE DE RECHERCHE/Europa Press)



« Imité par plusieurs cinéastes et un nombre inhabituel de publicités, Wes Anderson a déjà un style si reconnaissable que ses films sont même devenus des parodies sur Internet et à la télévision. Maintenant avec Chronique française le réalisateur rend hommage au prestigieux magazine New yorkais et souligne toutes ses obsessions personnelles, ainsi que son ton comique mélancolique habituel, comme presque tous ses films, y compris ses deux animations image par image », a déclaré Santiago García dans une critique de film pour Infobae.

Qui est Wes Anderson ?

Ce réalisateur américain est né le 1er mai 1969. Fusée en bouteille (1996) Il s’agit de son premier long métrage, qu’il a co-écrit avec Owen Wilson. Dans sa liste, il a plus de neuf longs métrages, parmi lesquels se démarquent Les Tenenbaum excentriques (Royaume de Tenenbaum2001) et Hôtel Grand Budapest, 2014).

Le réalisateur Wes Anderson travaille dans le cinéma depuis plus de 20 ans. (EFE/EPA/CLMENS BILAN/Archives)



