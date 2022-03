Primoz Roglic, obsédé par le temps dans sa compétition

En débattant Paris-Nice, Primoz Roglic de Slovénie Il a expliqué que son temps est une partie fondamentale de sa vie et « il essaie d’en tirer le meilleur parti ».

« Le temps est tout », a déclaré le triple vainqueur de Tour d’Espagne et champion olympique Primož Rogli. « J’essaie d’être dans l’instant. J’ai vraiment tout donné pour en profiter au maximum.

Ça peut vous intéresser : Nairo et Daniel Martínez refusent, mais Jumbo Visma se fait sentir à Paris Nice

Ce n’est que par une telle précision et passion que de grands champions et des montres uniques peuvent être forgés. C’est pourquoi Roglič, le finaliste du Tour de France 2020, est devenu l’ambassadeur de l’une des marques horlogères les plus acclamées telles que Tissot, qui a également inspiré la nouvelle série T-Race Cycling de l’entreprise.

La nouvelle génération de montres T-Race Cycling de Tissot, créé pour honorer les héros du peloton, des coureurs d’élite qui ont inspiré les cyclistes du monde entier au monde, présenté en trois éditions spéciales : le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta a Espaa. Tissot, qui fait vibrer le temps depuis 1853, est associé à ces trois courses mythiques en tant que chronométreur officiel.

Voir aussi : Récupération d’enregistrement ? Egan Bernal se sent « prêt » à courir le Tour de France

L’édition 2022 de la montre T-Race Cycling combine les looks et un design plus classique que son prédécesseur, tout en s’inspirant du sport. Le poussoir fait écho au levier de frein, tandis que la main s’inspire des doigts. Les cosses sont conçues avec le poids léger d’un cadre de vélo de course à l’esprit, tandis que la couronne et le couvercle arrière rappellent une cassette, et l’anneau central du boîtier de la montre est en carbone. Le bracelet en caoutchouc a un design perforé qui reflète une poignée de guidon de vélo professionnelle.

logo de course gravé sur le fond du boîtier et la couleur de chaque événement (jaune pour le Tour de France, rose pour le Giro, rouge pour La Vuelta) répété sur les aiguilles des secondes et de la couronne.

Plus d’informations: Primoz Roglic parle pour la première fois de l’accident d’Egan Bernal

Alors que le Tour de cette année approche des Champs-Élysées fin juillet et que Primoz Roglic deviendra certainement le principal protagoniste de la course, les fans du monde entier partageront leur enthousiasme et leur inspiration.