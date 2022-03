« Convoi de la liberté » en France. Ils veulent bloquer Paris

droitLe convoi de la liberté « par la France contre les restrictions sanitaires, composé de camionneurs, de motards et de propriétaires de voitures particulières en colère, veut bloquer Paris, à l’instar des chauffeurs canadiens qui bloquent Ottawa.

Des motards français sont partis mercredi de Nice, Perpignan et Bayonne, entre autres, pour rejoindre Paris vendredi. Jeudi, les pilotes partiront de Brest, Quimper, Strasbourg, Lille, Cherbourg, Tarbes, Foix et Carcassonne.

Les opposants aux restrictions ont organisé des actions en Europe, y compris en France sur les réseaux sociaux, à l’instar des conducteurs canadiens et du mouvement des « gilets jaunes », rapporte FranceInfo.

France 3 rapporte que le groupe Facebook « Le convoi de la liberté » compte plus de 290 000 personnes. abonnés, et environ 20 000 sur le messager Telegram. les gens communiquent sur les itinéraires et les places de stationnement sur le chemin de la capitale.

Le but est de bloquer Paris et Bruxelles

L’objectif du convoi était de bloquer Paris et Bruxelles afin de « reconquérir les libertés » et les « droits fondamentaux ». Les manifestants réclamaient également « un accès inconditionnel aux soins, à l’éducation et à la culture ». Les participants sont encouragés à poursuivre leur voyage de France à Bruxelles où les organisateurs espèrent un grand rassemblement le 14 février.

En France, le passeport sanitaire a été remplacé en janvier par un passeport de vaccination, document exigé par le gouvernement pour donner accès à certains lieux publics ; cela crée une grande résistance sociale.

Le chef du ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu mardi qu’il n’autoriserait pas un blocus de la capitale française. La police et les services ont suivi l’itinéraire du convoi, a rapporté le ministère français de l’Intérieur.

