Lesser Fünfter – Fillon Maillet remporte la Coupe du monde – Sport Topnews

Otep (dpa) – Les biathlètes allemands ne sont pas montés sur le podium lors de l’avant-dernière course départ groupé de la saison de Coupe du monde.

Alors que le Norvégien Vetle Sjastad Christiansen a succédé à Otep/Estonie devant les nouveaux vainqueurs de la Coupe du monde Quentin Fillon Maillet de France et Sivert Guttorm Bakken de Norvège, Erik Lesser est le meilleur des cinq joueurs allemands.

Après 15 kilomètres, Thringer, 33 ans, a terminé cinquième après une boucle de pénalité, à 38,6 secondes de Christiansen, qui est resté sans faute. « Je suis très content d’avoir commis une erreur dans une course aussi serrée », a déclaré Lesser à ARD.

Onzième est Philipp Nawrath (2 pénalités/+ 1:03,5 minutes). Benedikt Doll (3/1:26.8) a terminé la course à la 14e place, suivi directement par Roman Rees (1/1:40.6). Johannes Khn est 18e (4/2.08.5).

Fillon Maillet a remporté la Coupe du monde au général tôt et pour la première fois. Le Français de 29 ans ne peut plus se faire voler le Big Crystal Globe avant la dernière course de la semaine prochaine à Oslo.

Alors qu’il reste trois courses à disputer, Fillon Maillet possède une avance inébranlable de 245 points sur son compatriote Emilien Jacquelin. Le champion olympique de double Fillon Maillet succède au Norvégien Johannes Thingnes B. Le quadruple champion olympique de Pékin, qui a récemment remporté le classement général trois fois de suite, a mis fin à la saison.

