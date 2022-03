Commentaires | Ce que je veux faire à Milan le week-end du 11 au 13 mars

Que faire en ce nouveau week-end à Milan ? Les nouvelles d’Ukraine provoquent une anxiété constante et une profonde tristesse. Il est vrai que chacun de nous, dans la mesure du possible, fait sa part pour aider les plus démunis.

Personnellement, je continuerai à faire des dons d’épicerie aux différentes associations qui se sont activées dans le quartier, et en parallèle j’essaierai d’alléger mes journées en trouvant trois événements dans la ville qui peuvent faire sourire.

Tout d’abord, l’exposition Henri Cartier Bresson au Mudec, à retrouver encore quelques jours. Cette exposition est une exposition personnelle liée à deux reportages chinois dans lesquels le grand photographe français est rappelé comme le maître absolu du soi-disant « moment déterminant ». Juste à ne pas manquer.

J’essaierai alors de revenir à la rêverie en m’immergeant dans une atmosphère magique Alice ! Au pays des merveilles à Fabbrica del Vapore, un voyage à travers la musique, le théâtre et la technologie dans une structure inhabituelle du début du XXe siècle.

Enfin, j’irai à l’exposition Le Chat Botté au Wow Space Comic, une occasion unique de se frayer un chemin entre l’illustration et la bande dessinée avec des dessins originaux de maîtres comme le grand Dino Battaglia. Une promesse unique de s’immerger dans un univers coloré ; dont nous aurons tous, sans exception, besoin.