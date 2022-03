Ostrava enregistre une faible perte d’eau record en République tchèque

Un exemple est que la combinaison d’investissements avec un travail opérationnel hautement qualifié a considérablement amélioré la qualité du service pour atteindre de faibles pertes d’eau dans les pipelines. La perte d’eau à Ostrava atteint un creux historique de 1,246 million de m en 20213, soit 7,4 %. Cette valeur est bien inférieure à la moyenne de la République tchèque et correspond à la perte d’eau moyenne dans un pays en développement comme le Danemark. La valeur moyenne de la perte d’eau en République tchèque en 2020 est de 15,1 %.

Par exemple. En 1996, environ 16 millions de m3 d’eau potable ont été perdus à Ostrava, ce qui équivaut à un taux de perte d’eau de 36 %. A titre d’illustration, il s’agit de la consommation d’une ville de plus de 150 000 habitants. Depuis 1997, l’entreprise a économisé un volume d’eau supérieur au volume du barrage de Slezská Harta.

En termes de comparaisons au sein de l’UE, la République tchèque se classe parmi les meilleures moyennes en termes de pourcentages, et seuls l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, l’Estonie et les Pays-Bas font mieux.

Leur technologie moderne et leurs services de qualité contribuent également à réduire les pertes. Ostravské vodárny a canalizace as (OVAK) est depuis longtemps l’un des pionniers dans l’essai et l’utilisation de la technologie moderne d’approvisionnement en eau et d’égouts. OVAK a été l’un des premiers en République tchèque à introduire des relevés d’eau à distance en collaboration avec la société française Suez en utilisant des « compteurs d’eau intelligents », qui aident les clients de l’entreprise à gérer l’eau plus efficacement et à fournir des informations opportunes sur la consommation non standard ou des fuites. Les avantages de ce système sont également une vue d’ensemble maximale de la consommation d’eau actuelle, même dans des situations où le comportement des consommateurs change soudainement, la commodité pour les clients et étend la capacité de mesurer et de détecter rapidement les fuites d’eau. Déjà, le système couvre environ 60 % des compteurs d’eau, dont plus de 80 % des débits d’eau potable fournis. L’objectif est de couvrir l’ensemble d’Ostrava, soit 32 000 mètres d’eau, d’ici fin 2024 grâce à la technologie « Smart Measurement ».

Le système de surveillance dans son ensemble est essentiel pour la surveillance et la détection rapides des fuites d’eau, fonctionnant dans une salle de contrôle centrale, où la pression et le débit vers des sections du réseau appelées zones de surveillance sont surveillés sur plusieurs centaines d’emplacements. , 24 heures par jour. Il est très courant que les informations sur les fuites d’eau, telles que les pannes soudaines, soient rendues disponibles via ces systèmes plus rapidement que, par exemple, en recevant des appels de résidents qui peuvent également signaler des fuites d’eau chez eux. La localisation précise ultérieure des défauts à un emplacement spécifique s’effectue au moyen d’appareils électroniques (corrélateur, détecteur de bruit, etc.), ce qui nécessite un personnel hautement qualifié et expérimenté.

Informations de base sur l’eau à Ostrava

La société Ostravské vodárny a canalizace as est l’opérateur de l’infrastructure de gestion de l’eau dans la ville d’Ostrava, qui appartient à la ville officielle d’Ostrava. Les principaux actionnaires de la société sont la ville officielle d’Ostrava (40,60%) et la société française SUEZ (50,13%). Ostravské vodárny a canalizace en tant qu’approvisionnement en eau potable du réseau d’approvisionnement en eau de la ville d’Ostrava, dont environ 60% sont achetés à partir de sources de surface et les 40% restants de la production d’eau potable sont générés à partir de sources souterraines. Le réseau d’approvisionnement en eau de 1 067 km transporte de l’eau potable tant pour les habitants de la ville d’Ostrava que pour les entrepreneurs et autres consommateurs. 925 km d’égouts drainent les eaux usées. L’usine centrale de traitement des eaux usées de Přívoz assure le traitement de 97,78 % de la quantité totale d’eaux usées traitées dans la ville officielle d’Ostrava. La société exploite un total de 5 stations d’épuration municipales.