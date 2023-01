Test du casque Audio-Technica ATH-CKS50TW. Grande endurance et beaucoup de plaisir – AVmania.cz

Plus

Très volumineux et peu attrayant en termes de design : voici une brève description des écouteurs de la société japonaise Audio-Technica. Cependant, une fois que vous les mettez dans vos oreilles, vous tomberez amoureux. Vous auriez du mal à trouver un True Wireless plus amusant.

Audio-Technica a une approche particulière des écouteurs : alors que d’autres les font petits, AT les fait grands, quand la compétition dure 5 heures, AT met au moins 20 heures pour que les coins de la bouche se rejoignent presque derrière la tête. À première vue, il est clair que ce ne sont pas des écouteurs pour tout le monde, et c’est peut-être une bonne chose.

Apparence et fabrication

Ceux qui aiment transporter leurs écouteurs dans la poche de leur pantalon ne seront pas totalement satisfaits de ce modèle. La raison en est le boîtier de charge assez grand, qui atteint 38 mm d’épaisseur, mais les deux autres dimensions ne sont pas non plus agréables : 56 × 60 mm. C’est encore moins compréhensible que le constructeur ait supprimé la recharge sans fil Qi et qu’il n’y ait plus qu’à se fier à la connectique USB-C.

D’autre part, les caisses peuvent généralement être placées sur une table et peuvent être maintenues même lorsqu’elles sont ouvertes. Lorsque vous ouvrez le couvercle à fixation magnétique et sortez les écouteurs, vous vous rendez compte que les écouteurs eux-mêmes ne sont pas les plus petits et que leur forme spécifique prend très peu de place. Je dois apprécier le design en caoutchouc mat, qui ne tache pas et ne glisse pas. J’aime aussi les quatre LED qui indiquent l’état de charge de la batterie.

Les écouteurs eux-mêmes sont de forme anatomique et très confortables. J’apprécie les embouts auriculaires bien conçus avec un voile doux et flexible, mais en même temps ont un noyau solide, de sorte qu’ils ne se tordent pas lorsqu’ils sont placés dans l’oreille. Dans le paquet, vous trouverez un total de quatre paires de tailles différentes. Le décolleté n’est pas trop fin, mais il s’adapte assez bien à l’oreille, ce qui pourrait ne pas être complètement confortable pour tout le monde. Cependant, les écouteurs s’adaptent parfaitement, ils sont très confortables même pour un port prolongé, mais sachez qu’ils dépassent légèrement des oreilles.

Les modèles précédents du constructeur ont suivi un chemin tout aussi unique, indiquant que les priorités étaient le son et le confort. Le fait qu’il ait l’air bizarre et qu’il ne rentre pas dans votre poche vient juste après. Je ne veux pas dire que c’est mauvais ou, à l’inverse, bon, c’est la direction que prennent les constructeurs. Il vient avec certaines limitations dont vous devez tenir compte. Et si vous recherchez principalement des actions True Wireless, vous êtes au mauvais endroit.

Les écouteurs les plus populaires d’Audio-Technica

Un autre casque Audio-Technica populaire

Fonctionnalités et commandes

Je dois compléter les commandes : pas de boutons intra-auriculaires, pas de zone de capteur, juste un seul bouton en haut de l’écouteur que vous utilisez d’une manière qui ne vous dérange pas. Il est surprenant que davantage de fabricants ne recherchent pas une solution similaire. Les oreillettes gauche et droite ont chacune un rôle différent et différencient les clics simples, doubles et triples.

Vous pouvez interrompre la lecture, sauter des pistes, régler le volume et également accepter et rejeter des appels. Les tâches individuelles sont fixes et vous devez les apprendre, ce qui prend un certain temps. Vous avez la possibilité d’inverser les rôles des écouteurs gauche et droit dans les commandes. Et ici, vous trouverez également une option qui unifie les commandes des écouteurs gauche et droit, mais vous perdrez la possibilité de contrôler le volume, j’ai choisi cette option car je l’ai trouvée la plus facile à comprendre.

Dans l’application mobile, vous pouvez modifier la seule chose côté contrôle, à savoir l’action après avoir appuyé sur le bouton pendant 1 seconde. Par défaut, il y a ANC/écouter/désactiver les deux fonctions sur un écouteur, et sur l’autre écouteur, vous pouvez rapidement activer et désactiver l’écoute ambiante, afin que vous puissiez communiquer facilement. De plus, vous pouvez définir le pas de changement de volume dans l’application, vous pouvez donc le régler très lentement ou, au contraire, pas à pas. Il y a aussi un égaliseur, 360 Reality Audio, la gestion des appareils appairés (les écouteurs peuvent faire du Multipoint), etc. Et l’application est naturellement disponible pour Android et iOS.

Les écouteurs ont Bluetooth 5.2 et, en plus de SBC, ils gèrent également les codecs AAC, aptX et aptX Adaptive. Le gros avantage de ces gros écouteurs est aussi leur durabilité, qui est évaluée à 20 heures, ou 15 heures avec ANC. Les écouteurs sont ensuite chargés environ 1,5 fois à partir du boîtier de charge. C’est certainement une valeur attrayante et totalement supérieure à la moyenne, mais de manière réaliste tout à fait réalisable.

Comment y jouer

Une chose qui m’a déçu à propos des écouteurs : le niveau ANC est très en retard par rapport à la concurrence. Il couvre le bourdonnement du climatiseur ou du moteur, mais si quelqu’un parle à côté de vous dans le bus, vous pouvez malheureusement le comprendre. En effet, globalement, la réduction du bruit est plus audible que sa suppression. Idéal pour les longs trajets en avion ou en train, plus pratiques grâce à l’ANC, mais si vous avez besoin de calmer vos collègues au bureau, l’AT ne vous rendra pas heureux ici.

Cependant, les écouteurs couvriront tout cela lors de l’écoute. Le son est phénoménal, musical, juteux et à couper le souffle. Après une longue période de test des écouteurs, j’ai mal à la bouche car je continue de sourire comme un idiot. Et c’est même avec des chansons que je connais depuis plus de vingt ans. Ne cherchez pas l’analyse, mais le plaisir. Les basses sont denses, rapides et vous pouvez entendre chaque corde avec précision.

Les enregistrements métal ou rock gagnent une toute autre couche, et j’apprécie aussi la pureté des basses dans le jazz. Les médiums et les voix sont accordés, détaillés et très précis même pour la parole. Et les aigus me rendent très heureux : aigus, forts avec une étincelle. Peut-être que la seule plainte que je puisse trouver est que la présentation de l’espace pourrait être plus large. Les casques voulaient jouer de gros corps, ils adoraient les parties dynamiques, ils pouvaient gérer la performance ambiante de petits chanteurs, et bientôt ils joueraient Here to Stay de Korn à pleine puissance.

Les caractéristiques du W sont parfaitement réglées, nettes et agréables dès la première seconde. La dynamique ne manque pas, mais vous trouverez également de la subtilité et des détails lorsque vous écoutez à un rythme plus lent. En bref, les écouteurs peuvent être caractérisés comme de la musique. Je suis content qu’après pas mal d’écouteurs universels et neutres, comme si le constructeur avait peur de bousiller quelque chose, il y a une licorne qui l’a fait à sa manière et qui s’en sort très bien.

Décision

Les AT sont d’excellents écouteurs qui rendent la musique amusante, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. Ils sont grands, mais confortables, et vous ne pouvez pas simplement cacher votre étui de chargement dans votre pantalon. L’ANC nécessite également plus d’attention. Mais je n’ai pas peur de les recommander, vous auriez du mal à trouver un True Wireless plus agréable. De plus, ils ont une très longue autonomie et de très bonnes applications mobiles.

