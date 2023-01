Les ours polaires de Třebíč ont brillé aux championnats du monde sur la Jihlavské List française

UN TERRAIN DE SPORT dans les montagnes de France, complet avec de la neige. Photo: AK

La région de Vysočina était également représentée aux Championnats du monde de natation d’hiver en France une semaine plus tôt. Il a été suivi par Andrea Klementová de Třebíč, membre du Ice Bear Club local. Il a déjà représenté la République tchèque en Pologne l’année dernière.

Au total, 464 nageurs de 41 pays ont participé aux Championnats du monde, la compétition était énorme. Il se déroule dans la ville française de Samoëns sur le lac de montagne Lac aux Dames.

Y a-t-il une grande différence entre le championnat en Pologne et en France ?

Je pense que ce sera à un niveau supérieur en France, mais presque meilleur en Pologne. L’environnement est certes meilleur en France, mais en ce qui concerne l’organisation, c’est mieux en Pologne.

Pour moi, c’est la seule façon de nager, sinon je l’obtiens juste de la piscine. Par rapport à la Pologne, nous avons progressé cette année, donc je suis satisfait.

Y a-t-il plus de concurrence en France qu’en Pologne ?

Je dirais que c’est similaire. Il y a peut-être plus de compétitrices dans ma catégorie, notamment des nationales françaises. Et aussi de nombreux concurrents des États-Unis qui sont venus et ont réussi.

Cela vous a-t-il aidé à durcir votre deuxième année?

Je pense que oui. Je peux tenir plus longtemps dans l’eau froide qu’au début et je nage mieux dedans.

Alors participer un jour aux JO, où la natation d’hiver pourrait devenir une autre discipline ?

Je veux absolument continuer la natation d’hiver, et si elle se rend aux Jeux olympiques en tant que sport, alors probablement oui.

Et je veux juste ajouter que je suis devenu plus fort dans le cadre du Ice Bears Club Třebíč et que je me suis entraîné dans la piscine sous Spartak Třebíč.

Quel exercice est le meilleur?

J’ai découvert que je ne pouvais en rater aucun.

Sœur Petra est allée en France avec vous. Est-il un atout ?

Très grand. Il envoie des SMS à la maison pour qu’ils aient des informations sur moi ici et qu’ils sachent quand la diffusion en direct aura lieu. Il s’occupe de tout autour, il m’aide beaucoup.

Quelle félicitation vous apporte le plus de joie ?

Je suis content pour tout le monde, à l’école à la Business Academy, ils ont même fait attention à moi en classe, ce qui a probablement rendu mes camarades de classe heureux. Des enseignants, des directeurs, des « ours », des concurrents de Prague, de l’administration municipale de Třebíč ou de la sénatrice Hana Žáková m’ont écrit.

