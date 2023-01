Expert: les chars sont nécessaires pour le tournant de la bataille, les chiffres sont toujours du côté russe

Brno – Après la reddition des chars à fournir à l’Ukraine par les États-Unis et l’Allemagne, l’avantage numérique était toujours du côté russe. Seul le temps dira si la qualité de la technologie occidentale sera capable d’inverser ou du moins de réduire ce ratio. Zdeněk Petráš du Centre d’études de stratégie et de sécurité militaire de l’Université de la Défense a déclaré à ČTK. À son avis, les chars sont absolument nécessaires pour un revirement dans la bataille pour l’Ukraine, cependant, former des équipages et s’habituer à utiliser des chars à ce niveau de haute technologie prendra beaucoup de temps à l’Ukraine. Les États-Unis et l’Allemagne fourniront à l’Ukraine des chars Abrams et Leopard.

« Pour le moment, il n’est pas possible de parler d’étapes fondamentales qui modifieront le développement du conflit en faveur de l’Ukraine. La décision politique de fournir cet équipement est une chose, la deuxième est le nombre de chars que l’Ukraine recevra, et le plus important, quand ils seront mis à la disposition de l’armée ukrainienne, et cela comprend la formation de l’équipage et la fourniture de matériel et de soutien technique, y compris les munitions, les pièces de rechange et l’entretien », a déclaré Petráš.

Selon lui, le délai d’envoi des chars au placement et à la formation des équipages et à la sécurité logistique ne sera pas une question de jours, mais de semaines. «Ici, il est nécessaire de prendre en compte non seulement la nécessité de former des équipages de chars, mais également d’intégrer ces chars dans une formation de combat établie avec d’autres unités, pour assurer la coopération avec d’autres types de troupes, c’est-à-dire. troupes, et peut-être la chose la plus importante – où en première ligne se trouvent ces unités avec des chars », a déclaré Petráš.

Ils pourraient être déployés, par exemple, pour soutenir une contre-offensive sur la partie nord-est du front, c’est-à-dire pour soutenir les efforts sur la ligne Svatove-Starobilsk-Kremina, ou pour soutenir la défense ou regagner du terrain dans la région de Bakhmut, ou l’Ukraine pourrait les déployer pour éliminer une attaque russe imminente prévue dans la région de Kherson. « Pour le moment, il est très peu probable que l’Ukraine dispose d’autant d’équipements blindés lourds, dont elle a tant besoin et qui couvriront l’essentiel du front, à court et moyen terme », a déclaré Petráš.

Cependant, selon lui, il était clair que cette technique, à savoir le char, était absolument nécessaire pour provoquer un revirement dans le développement d’une opération qui était dans l’impasse et qu’aucune des parties ne pouvait prendre l’initiative opérationnelle. et a poussé l’ennemi hors de position. « Cependant, quelle que soit la fourniture de chars à l’Ukraine, en termes de quantité, le ratio sera toujours en faveur de la Russie. Si la qualité de la technologie occidentale sera en mesure d’inverser ou du moins de réduire ce ratio, seul le temps nous le dira. « , a déclaré Petras.

Selon Petráš, tous les types de chars qui devraient arriver en Ukraine profiteront aux défenseurs de l’Ukraine. Il a déclaré que les chars d’origine américaine, allemande et française en particulier étaient à un niveau technologique élevé. « Cependant, ce niveau de technologie peut être contre-productif. Il s’agit principalement du fait que la formation des équipages, la formation du personnel technique et généralement l’acquisition d’habitudes régulières pour l’utilisation efficace de ces technologies dans des opérations réelles prendront une partie importante du temps, » a déclaré Petras.

Quant au char Abrams lui-même, selon Petráš, il reste technologiquement une classe supérieure à la technologie des autres pays occidentaux. Mais l’entretien et la réparation de cette technologie nécessiteront à eux seuls une formation spéciale. Ce type de char est également équipé d’un moteur à turbine fonctionnant au carburant d’aviation, ce qui, selon lui, pourrait grandement compliquer les activités d’approvisionnement logistique des troupes ukrainiennes dans la situation actuelle du champ de bataille.

«Du point de vue des différents types d’équipements de chars, de leur utilisation opérationnelle et de la sécurité logistique, on peut donc affirmer que les procédures opérationnelles standard relativement peu problématiques lors du déploiement des forces opérationnelles de l’alliance seront probablement un problème important pour l’Ukraine. soldats », a déclaré Petráš.