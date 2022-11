Sparte peut perdre un autre défenseur. L’intéressé est issu de la Ligue 1 française

Après le départ de Dávid Hanck vers le Feyenoord néerlandais, le Sparta pourrait manquer un autre défenseur. Le jeune Martin Vitík a été repéré par une équipe de la première ligue française – Nice.

Martin Vitík attend toujours sa chance sous la direction de l’entraîneur spartiate Brian Prisk et n’a pas encore joué une minute cette année. Néanmoins, il a attiré l’attention des dépisteurs de Nice France et de l’entraîneur Lucien Favre, qui a auparavant entraîné Dortmund ou Hertha Berlin, par exemple. Le serveur est livré avec des informations FootMercato.

Selon ce site, Nice a approché Sparta avec une offre spéciale. On ne sait pas combien cela coûtera et combien de temps Vitík devra déménager à Nice. Selon le serveur Transfermarkt, la valeur actuelle de Vitík est d’environ 2 millions d’euros (près de 50 millions de couronnes). Le défenseur de 19 ans et représentant tchèque des moins de 21 ans a signé un contrat avec Letná jusqu’en 2024.

Nice n’est pas le premier à s’intéresser aux services de ce talentueux stoppeur. Auparavant, le Sparta avait été contacté par une équipe de Serie A qui aurait fait une offre d’environ 5 millions d’euros (123 millions de couronnes) à Prague. Cependant, la direction de Sparta n’a pas reçu le montant et le transfert n’a pas été effectué. Que cela se produise maintenant, les fans le sauront d’ici minuit mercredi, lorsque la fenêtre de transfert se terminera dans les grandes ligues européennes.

