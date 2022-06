SpaceX a licencié au moins cinq personnes pour avoir critiqué Musk

Selon lui, les personnes concernées ont écrit et diffusé une lettre ouverte critiquant Muska et demandant en même temps aux dirigeants de changer la culture de travail de l’entreprise. Jeudi, Musk s’est également exprimé à distance auprès d’employés de la société Twitter, qu’il va reprendre, et a également indiqué le licenciement sur place.

Les employés qui critiquent Muska appellent à une plus grande culture d’inclusion chez SpaceX. L’entreprise n’a pas encore fait de commentaires à ce sujet. Interrogé par le New York Times (NYT), le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré que la société avait enquêté sur plusieurs employés dont les emplois au sein de la société avaient été licenciés par la suite.

Le journal de New York, se référant au courrier électronique de Shotwell, a également écrit que l’employé impliqué dans l’envoi de la lettre avait été licencié pour avoir mis un autre employé dans une situation délicate. Ils se sentent alors intimidés et intimidés, ou agacés que la lettre les oblige à signer quelque chose qui n’exprime pas leur opinion.

Selon Reuters, une lettre ouverte antérieure adressée aux dirigeants de SpaceX parlait de Musk comme d’une distraction embarrassante pour l’entreprise qu’il a fondée.

La lettre énumère trois exigences exigées par un employé mécontent. Ils ont exigé que SpaceX « se sépare rapidement et clairement de la marque personnelle d’Elon », que « toutes les directions partagent la même responsabilité de faire de SpaceX le bon lieu de travail », et que la direction « définisse et réponde de manière uniforme à toutes les formes de comportement inacceptable ».

Elon Musk est le fondateur de Tesla et est actuellement la personne la plus riche du monde. Selon Bloomberg, la valeur actuelle de ses actifs est d’environ 203 milliards de dollars (4,8 billions de CZK). Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, était en deuxième position avec 127 milliards de dollars, suivi de l’entrepreneur français Bernard Arnault, qui vend des produits de luxe et dont les actifs sont actuellement estimés par Bloomberg à 122 milliards de dollars.

En avril, Musk a annoncé qu’il reprendrait Twitter, qui exploite le réseau social du même nom, pour 44 milliards de dollars (plus d’un billion de CZK). Cependant, en raison de désaccords avec la direction de l’entreprise concernant la transmission de détails sur les faux comptes et les robots sur le réseau, il a indiqué plus tard qu’il pouvait se retirer du plan. Jeudi, il a d’abord rencontré à distance le personnel de Twitter et a répondu à leurs questions. Son discours indiquait qu’il envisageait des licenciements si la situation financière de l’entreprise l’exigeait. Cependant, il a ajouté que les bons employés n’ont pas à s’inquiéter.

« Après tout, l’entreprise doit récupérer. Les coûts sont maintenant plus élevés que les revenus », a déclaré Muska, cité par la BBC. Musk a également déclaré qu’il préférait travailler au bureau et non à la maison. Ici aussi, cependant, il souligne que s’il considère quelqu’un comme un employé exceptionnel, le travail à domicile peut être envisagé si cette personne s’en soucie.