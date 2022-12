Souček aimait les surprises de la Coupe du monde de football, il était ravi des performances de ses coéquipiers du club

Londres/Praha – Le capitaine de l’équipe nationale tchèque de football, Tomáš Souček, a salué le nombre de résultats surprenants obtenus lors de la Coupe du monde au Qatar. En même temps, il est heureux que ses quatre coéquipiers de West Ham restent dans le tournoi. Dans une interview accordée aux médias de l’Association de football de la République tchèque, il a déclaré que le championnat était de grande qualité et qu’il considérait le Brésil comme le favori pour l’or.

« Je suis attiré par beaucoup de surprises. J’aime moi-même qu’un nom court ou pas si célèbre en surprenne un plus fort. Par exemple la Corée, le Japon ou l’Australie, maintenant nous avons le Maroc en quart de finale. Il y a aussi beaucoup de rebondissements, j’aime aussi beaucoup ça », a déclaré Souček.

« Par exemple, dans le groupe où se trouvent l’Espagne et l’Allemagne, il y a eu une période d’environ cinq minutes lors du dernier match où aucun d’eux n’a progressé. Je n’ai pas vraiment aimé le match joué au Qatar. Mais si je mets la politique de côté, le championnat est lui-même sur le terrain a de grandes qualités », a ajouté le milieu de terrain de vingt-sept ans.

Il a suivi de près les performances de la Pologne, qui sera le premier adversaire de l’équipe nationale tchèque en qualification pour le Championnat d’Europe en mars. L’équipe entourant l’attaquant Robert Lewandowski est sortie du groupe et a perdu 1:3 contre les champions en titre de France lors des 16 derniers.

« Je pense que c’était une performance réussie pour la Pologne. Pour ces équipes, sortir du groupe est toujours un grand succès. Ensuite, ils ont joué contre la France, qui est une grande équipe. Ils ont perdu mais je pense qu’ils ont bien fait. Ils ont montré de la qualité et ils ont réussi à gagner correctement », a déclaré Souček. « Nous avons une confrontation lors des qualifications en mars. Je pense que nous avons ce qu’il faut pour les battre et montrer que nous pouvons être là aussi », a-t-il ajouté.

Il était également intéressé par les performances des équipes qui venaient de jouer avec l’équipe nationale tchèque. Par exemple, l’an dernier à l’Euro, ils ont fait match nul avec la Croatie et battu les Pays-Bas en huitièmes de finale. « Je me demande comment nous allons faire au Qatar. Je suis désolé que nous ne soyons pas dans le championnat. Je compare beaucoup. Nous avons fait match nul avec la Croatie à l’Euro et nous avons joué un bon match. Nous avons battu la Suisse à domicile dans la Ligue des Nations ce année et nous avons perdu après une très bonne performance », a déclaré Souček.

« Il y avait une équipe contre laquelle nous avons très bien joué et maintenant ils sont passés du groupe à la Coupe du monde. La dernière fois que les Pays-Bas ont perdu contre nous, c’était il y a un an et demi dans le meilleur match auquel j’ai jamais joué quand j’étais enfant. . Ils ont progressé depuis et maintenant ils sont en quart de finale. Dans l’ensemble, c’est très équilibré. On a vu que l’Arabie saoudite pouvait battre l’Argentine. La qualification est plus importante, le plus difficile est d’atteindre ce tournoi. Souček.

La Croatie affrontera le Brésil en quart de finale. « La Croatie a longtemps montré qu’elle avait une grande qualité, dirigée par Modrić. Ils sont revenus du groupe, après les huitièmes de finale, mais ils vont maintenant affronter l’adversaire le plus coriace du championnat. J’ai prédit que le Brésil serait le grand vainqueur. Je pense que la Croatie ne sera pas en mesure de gérer ce match », a déclaré Souček.

Il est heureux que quatre de ses coéquipiers de West Ham soient toujours dans le tournoi – le milieu de terrain anglais Declan Rice, le milieu de terrain brésilien Lucas Paquetá, le défenseur marocain Najíf Adžuird et le gardien remplaçant français Alphonse Areola.

« Je les regarde beaucoup. Nous avons cinq joueurs là-bas et les quatre autres sont toujours en jeu. J’ai été très impressionné par Adžuird, qui était en quart de finale avec le Maroc. Ils ont eu beaucoup de succès. Declan Rice a joué un grand rôle pour l’Angleterre , Lucas Paquetá pour le Brésil. Très agréable, nos joueurs ont joué un grand rôle dans l’équipe. J’en suis heureux », a déclaré Souček.

Il attend avec impatience le choc des quarts de finale entre l’Angleterre et la France, mené par le meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappé. « En ce qui concerne les individus en dehors de West Ham, je suis surtout intéressé par Mbappé. Il met davantage l’accent sur ses qualités. Samedi, l’Angleterre joue contre la France et toute l’Angleterre ne décide pas comment l’Angleterre jouera, mais comment arrêter Mbappé, » a déclaré Souček.

« Je suis aussi impressionné par (Jude) Bellingham. À 19 ans, il dirige presque un grand pays comme l’Angleterre, c’est incroyable. Je suis en Angleterre, donc je regarde beaucoup l’Angleterre. Ce sera le quart de finale le plus difficile. Ce sera un grand match et tous les fans l’attendent avec impatience », a ajouté Soucek.

Souček pense que West Ham reviendra après la pause, mais il s’attend également à une meilleure performance de lui-même

Souček pense que la pause causée par la Coupe du monde aidera les footballeurs de West Ham et qu’ils remonteront au classement de la Premier League lors de la prochaine saison des clubs. Il ne pense pas que le début du tournoi au Qatar dans les prochaines semaines affectera de manière significative les participants au championnat. Le capitaine de l’équipe nationale tchèque, âgé de vingt-sept ans, attend avec impatience Noël, qu’il passera en Angleterre à l’âge de quatre ans après la naissance récente de sa deuxième fille. A Londres, il peut aussi trouver des poissons rouges traditionnels. Il a parlé de la préparation dans une interview avec les médias de FAČR.

Après 15 matchs disputés, West Ham occupe la 16e position du classement de la ligue anglaise. « On n’est pas là où on veut être. On ne va pas bien. J’espère que la pause va nous aider, on va se préparer pour 2023 et revenir comme on l’a fait deux ans auparavant », a espéré Souček.

« Nous devons nous améliorer, nous avons beaucoup de temps pour cela. Ni l’équipe ni moi n’avons bien fait. Je veux vraiment faire mieux. Je ressens toujours la pression. C’est beaucoup pour moi aussi en termes d’objectifs. Je vole vers J’ai marqué tellement de buts que les supporters veulent le répéter à chaque saison. Ce n’est pas facile, le football a ses hauts et ses bas. Je suis sûr que la pause aidera non seulement l’équipe, mais aussi moi. » a ajouté Souček.

Après une fin d’automne inhabituelle et de courtes vacances, il prépare la suite de la saison du club, que West Ham reprendra le 26 décembre. « Pour moi, c’est comme une trêve hivernale comme en République tchèque. Deux ou trois semaines et maintenant il reste trois semaines de préparation pour le premier match. Je suis heureux avec ma famille, j’accueille un peu de temps libre. Mais si j’étais à la Coupe du monde, je préférerais ça », a-t-il déclaré.

Il a raté le match amical de West Ham avec Cambridge United mardi en raison d’une blessure mineure. « J’ai eu un problème de dos pendant deux jours, alors je me suis entraîné individuellement. Mais je me sens en forme maintenant. Nous jouons à Udine samedi, je veux gagner des minutes là-bas », a expliqué Souček.

Selon lui, la Coupe du monde, qui n’a généralement pas lieu à la fin de l’automne, n’affectera pas vraiment les performances des joueurs dans la suite de la saison. « Je pense que c’est exagéré. Quand ce n’est pas le championnat, les joueurs jouent des matchs tous les quatre jours. C’est comme quand ils jouent en championnat et en coupe. Peut-être même plus que la Coupe du monde. Donc je ne pense pas qu’ils seront fatigués , plus dans le rythme du jeu. « , a-t-il déclaré.

West Ham donne le coup d’envoi de la Premier League deux jours après le jour de Noël avec un match à l’extérieur contre les leaders et rivaux de la ville, Arsenal. « Nous savons qu’Arsenal est en pleine forme. C’est le premier match après une longue pause, donc le match sera un peu différent. Comment sont les préparatifs pour les gars à la mi-temps. Si nous réussissons, cela peut être un grand coup de pouce pour nous commencer. » « , pense-t-il de Souček.

Il rêve de progresser avec West Ham jusqu’à la finale de l’European Conference League, qui sera organisée par Eden, où il travaille pour le Slavia, au printemps. « Se qualifier pour la finale est une grande chose et le fait que ce soit à Eden le rend encore plus grand. Que je puisse rentrer chez moi. Il y aura beaucoup de Tchèques qui viendront soutenir West Ham. Pour moi, c’est un très grand objectif pour cette saison. De plus, c’est l’occasion d’assurer la participation à la coupe », a déclaré Souček.

Il se réjouit de passer Noël avec ses deux enfants pour la première fois. En octobre, leur deuxième fille, Karolína, est née de sa femme Natália. « L’année dernière a été incroyable, notre petite a presque trois ans. Maintenant, elle aura quatre ans en janvier, nous avons écrit une lettre au Père Noël. Que nous aurons quatre ans, encore mieux. Noël sera encore plus amusant que l’an dernier », a déclaré Souček.

Ils essaient de suivre strictement les traditions. « On trouve de tout en Angleterre. La seule chose qui est un peu plus compliquée, ce sont les poissons rouges. Mais on peut les acheter, même s’ils ne sont pas vivants. En République tchèque, on les baignait pendant trois jours, on les nourrissait et on les nommait Les cuisiniers du West Ham, il y aura donc du poisson rouge, de la salade de pommes de terre, de l’arbre vivant et bien d’autres traditions. J’y suis très actif. Quant à la cuisine, je la laisse à ma femme. Je suis dégustateur là-bas. Mon travail consiste à trouver un arbre et à le décorer », a ajouté Souček avec un sourire.