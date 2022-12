Sans une goutte d’eau. D’autres régions de Bohême souffrent désormais d’une sécheresse extrême

Toute l’Europe centrale souffre de la sécheresse. Bien que la situation en République tchèque ne soit pas si mauvaise comparée à l’Allemagne ou au nord de l’Italie, depuis le début de l’été, toute notre région s’est asséchée.

Les précipitations minimales tombent dans l’ouest de la Bohême, où la terre est actuellement très sèche. Pavel Zahradníček, membre de l’équipe Intersucho, répond aux questions sur la sécheresse en République tchèque.

Où est la pire situation en ce moment ?

En République tchèque, il est situé à l’ouest de la république. Cela concerne en particulier les régions d’Ústí, Karlovy Vary et Pilsen. Un déficit pluviométrique à long terme prévaut ici. La dernière fois qu’il a plu de manière significative ici, c’était début juillet, et combiné aux températures élevées lors d’une canicule, le sol de cette partie du pays s’assèche.

Pourquoi la Bohême occidentale souffre-t-elle ?

Cela est dû à la situation météorologique actuelle. Cette région n’a pas eu beaucoup de chance avec les précipitations au cours du dernier mois et demi par rapport au reste du pays.

Photo: Intersucho.cz La semaine dernière, les précipitations ont été minimes et les températures ont atteint trente degrés Celsius. Il pleut dans le nord, à Jeseníky et Karvinsk.

Les précipitations varient considérablement et ne montrent aucune tendance statistiquement significative. À l’inverse, lorsqu’elle est combinée à la température de l’air, l’évaporation a considérablement augmenté, de sorte qu’en général, la République tchèque a eu tendance à connaître davantage de sécheresses ces dernières années.

Les sécheresses affectent plus fréquemment la Moravie méridionale et le versant sous le vent des monts Métallifères, mais peuvent varier chaque année et en réalité, comme dans le cas de la Bohême occidentale actuelle, la situation météorologique est à tout moment décisive.

Comment la sécheresse s’est-elle développée depuis le début de l’été ? La situation a-t-elle changé ?

En été, il s’agit principalement de situations orageuses, ce qui signifie de grandes différences spatiales dans les précipitations totales. Au début de l’été, il y a relativement peu de précipitations et le temps est frais, de sorte que la sécheresse du sol ne se développe pas beaucoup. A la mi-juillet, une vague de chaleur commence et il y a moins de précipitations. Le pic de la sécheresse se situe du 20 au 29 juillet, lorsque l’humidité du sol diminue sur quatre-vingts pour cent du territoire de la république.

Début août, le temps s’est un peu refroidi et il a plu, ce qui fait que la sécheresse du sol a diminué. Nous vivons aujourd’hui le deuxième pic de l’été. Il n’a pas plu du tout la semaine dernière, et avec cela sont venues les températures élevées. Cela devrait changer d’ici la fin de la semaine.

Comment se compare-t-il aux années précédentes ?

Un été typiquement chaud avec des températures tropicales a été 2015, lorsque la majeure partie du pays a connu une sécheresse inhabituelle ou extrême. Il y a également eu une sécheresse terrestre très croissante en 2018, car la chaleur toute l’année était supérieure à la moyenne à partir d’avril et la sécheresse a duré jusqu’à la fin de l’année.

Par rapport à ces années extraordinaires, la sécheresse des sols a été plus douce et s’est produite par vagues.

Quelle est la différence entre la sécheresse hydrologique et la sécheresse du sol ?

La sécheresse du sol fait référence à l’eau dans le sol à moins d’un mètre, ce qui est essentiel pour la végétation. Elle est aussi souvent appelée sécheresse agricole, car son impact affecte principalement les agriculteurs, en particulier sur les rendements des cultures. Le niveau de sécheresse des sols est également l’une des causes des incendies de forêt. Ici, la couche supérieure jusqu’à dix centimètres est très importante.

La sécheresse hydrologique concerne principalement les eaux de surface ou les eaux souterraines. Cela se manifeste principalement par la baisse des débits fluviaux ou, par exemple, par l’abaissement du niveau des eaux souterraines. Ceci est surtout ressenti par les résidents lorsque les puits se tarissent, comme cela s’est produit il y a quelques années. Dans les cas extrêmes, il peut y avoir des problèmes d’approvisionnement en eau potable, comme cela s’est produit au Cap en 2018 par exemple.

Quelles sont les perspectives pour les jours suivants ?

Un front froid cahoteux se refermera sur nous à partir de jeudi. Nous attendons les plus fortes pluies de jeudi à samedi. Il devrait également pleuvoir dans le nord-ouest et l’ouest de la république, ainsi jusqu’à quarante centimètres de terre végétale devraient être saturés. Dans les couches plus profondes, la sécheresse se poursuivra dans cette zone.

Nous prévoyons que le degré de sécheresse du sol sur tout le profil jusqu’à un mètre sera considérablement réduit. Une sécheresse légère et pire ne devrait se produire que dans dix pour cent de la république. Après cela, en fonction de l’évolution du temps. L’apparition de températures encore tropicales fin août, comme le montrent les modèles, n’est pas exclue, signifiant une sécheresse des sols plus profonde.

Comment ça se passe en Europe centrale ?

L’Allemagne, le nord de l’Italie vont mal. La Slovaquie est actuellement moins bien lotie que notre région. Là, nous observons une sécheresse modérée à sévère dans plus de quatre-vingts pour cent de la zone.

Est-il humainement possible d’empêcher au moins légèrement le dessèchement, ou devons-nous simplement nous y habituer ?

Les sécheresses ont toujours été là, mais maintenant nous devons nous adapter au fait qu’elles seront plus fréquentes et plus intenses. Mais nous devons également ralentir le changement climatique afin que les températures ne montent pas si haut qu’elles assèchent les sols et rendent la sécheresse insupportable. Nous devons faire les deux : nous adapter à la sécheresse qui se produira même sans changement climatique dans une moindre mesure, mais nous devons aussi atténuer la sécheresse en ralentissant la hausse des températures en réduisant les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, sinon l’adaptation sera inévitable. pas assez.