CM Hockey 2023 | France – Italie 2:1 PP, CUT : Treille sauve la France. L’Italie est tombée dans le temps additionnel

La France, qui a été reléguée en 2019 aux côtés de l’Autriche en remplacement des équipes éliminées de la Russie et de la Biélorussie, s’est améliorée à cinq points après son quatrième match et est cinquième du groupe A. L’Italie est l’avant-dernière après la première victoire.

« C’est bien d’être dans cette position. Personne ne veut jouer un match de relégation. Nous pouvons nous sentir plus détendus maintenant. Nous avons encore une chance de nous battre en quart de finale, donc nous essaierons de gagner autant de matchs que possible et de faire du mieux que nous pouvons », a déclaré l’attaquant français Louis Boudon sur le site Internet de l’IIHF.

Dans un avantage numérique continu, la France n’a pas réussi à s’améliorer. Fleury n’a pas battu Bernarda pour l’occasion et Rech a marqué le but. Avant la première pause, Petan aurait pu ajouter au score après la passe de Frigo avec un tir de l’arrière du virage.

En seconde période, l’Italie n’a pas réussi à dépasser le penalty de Chakiachvili. À la 27e minute, Rech n’a pas battu Bernardo dans les embouteillages, et Simon Kostner aurait pu marquer à nouveau en position de faiblesse lors de l’expulsion de Sbornberger, mais il n’a pas pu battre Buysse. Le gardien italien a géré le tir d’Auvitu. Fleury et, après avoir attendu qu’Auvit faiblit, avoir une autre chance. Ni Leclerc, ni Bertrand, ni Rech n’ont été à la traîne.

« C’est toujours pareil contre l’Italie. Ils se sont battus, ils ont défendu et c’était difficile de marquer. C’était super qu’on ait gagné à la fin. On voulait décider dans le temps additionnel. On sentait qu’on avait le dessus physiquement et ils ont perdu de l’énergie , alors nous essayons de faire pression sur eux », a déclaré le capitaine français Damien Fleury sur le site Internet de l’IIHF.