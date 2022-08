Slovácko a un groupe très fort, Slavia affrontera Cluj et Sivasspor – T sport – Télévision tchèque

Le groupe a commencé le 8 septembre et a culminé avec le sixième tour le 3 novembre. Seule l’équipe classée première accède directement aux huitièmes de finale, l’équipe classée deuxième affrontera l’équipe classée troisième de la Ligue Europa un tour plus tôt dans la phase éliminatoire.

La finale aura lieu au stade Slavia d’Eden le 7 juin de l’année prochaine. Au printemps, lors de la première année de la Conference League, Merah Putih a atteint les quarts de finale, où ils ont finalement perdu face aux finalistes du Feyenoord Rotterdam.

Le Slavia est entré dans le groupe après trois qualifications, battant successivement St Joseph de Gibraltar, Panathinaikos Athènes et Częstochowa, qui ont été battus 2:0 après prolongation jeudi lors d’un match revanche à domicile de la 4e étape. Les Rouge et Blanc joueront dans le groupe pour la sixième fois consécutive sur la scène européenne.

Slovácko est monté sur la scène principale pour la première fois. Les vainqueurs de la coupe nationale en titre ont d’abord été éliminés par Fenerbahce Istanbul au 3e tour de qualification de la Ligue Europa, mais ont été éliminés par l’AIK Stockholm lors des éliminatoires de la Ligue de conférence après deux victoires.

Le Slavia avait le troisième coefficient le plus élevé des 32 participants du groupe et était classé dans les quatre meilleurs paniers du tirage au sort. Deux des trois adversaires ont été assignés aux vice-champions tchèques actuels par leur ancien joueur Vladimírmicer, qui était l’ambassadeur final.

le micer crie sur son adversaire

La légende slave de quarante-neuf ans a d’abord dessiné Cluj en rouge et blanc. Les vainqueurs des cinq dernières années de la meilleure ligue roumaine sont passés en Ligue de conférence après avoir été éliminés de manière inattendue lors de la première étape de la Ligue des champions par Pjunik Erevan. Après cela, Klu a battu trois adversaires lors des éliminatoires de la Conference League, avançant sur Maribor lors des barrages.

Sláviste a joué contre un club roumain pour la Ligue des champions à l’été 2019 et a gagné 1-0 lors des deux derniers matches du tour préliminaire. La saison dernière, Jablonec a affronté Cluj en Conference League – ils ont gagné 1:0 à domicile et perdu 0:2 à l’extérieur.

Dès le troisième panier, le vainqueur de la Coupe de Turquie, Sivasspor, est allé à Prague, qui est « tombé » dans la Conference League après avoir échoué à battre Malmö lors des éliminatoires de la Ligue Europa. À la fin, le micer a attribué Ballkani à Slavist. Une équipe quasiment inconnue sur la scène européenne, éliminée dès le premier tour de qualification de la Ligue des champions, comme Cluj, a traversé trois tours préliminaires de la Ligue des conférences et deviendra le premier club kosovar de l’histoire à jouer un groupe en la tasse.

« Je veux l’Irlande, qui m’a encore dépassé, et il y a d’autres favoris. On regrette qu’il n’y ait pas une équipe très attractive pour les supporters, quelqu’un avec un grand nom. En tout cas, je crois qu’on va gérer le groupe et progresser « , a déclaré l’entraîneur de Prague Jindřich Trpišovsk.

Contrairement aux Slaves, Slovácko était dans le pire panier et la loterie l’a désigné comme l’un des groupes les plus difficiles. L’équipe d’Uherské Hradišt rencontrera deux représentants des cinq plus grandes ligues européennes. L’équipe de l’entraîneur Martin Svědík affrontera Kolín nad Rýnem, qui s’est qualifié pour la coupe grâce à sa septième place en championnat d’Allemagne la saison dernière. Au printemps, le milieu de terrain offensif tchèque de vingt-deux ans Tomáš Ostrák appartient au club de Bundesliga, qui après l’expiration de son contrat s’est dirigé vers St. Pétersbourg. Ville Louis.

Nice est passé à la scène européenne depuis la cinquième place du championnat de France. L’année précédente, ils avaient joué contre le Slavia, avec qui ils avaient perdu deux fois en Ligue Europa. Partizan Belgrade de Slovaquie a le meilleur panier. Ce printemps, les vice-champions de Serbie ont battu le Sparta tôt dans la phase éliminatoire de la Conférence League après deux victoires, mais en 2018, ils ont été éliminés en Ligue Europa avec Pilsen.

« C’est un grand groupe, mais jouable. Nous essaierons de récolter des points et peut-être que nous pourrons jouer en coupe au printemps aussi », a déclaré avec confiance le capitaine de Slovácko, Michal Kadlec.