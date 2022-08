La chancelière allemande a salué l’amitié de la France et l’a qualifiée de modèle pour l’Europe

Berlin – L’amitié franco-allemande est un modèle pour l’Europe, surtout en ces temps difficiles, alors que la guerre fait à nouveau rage sur le continent en raison de l’agression russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz l’a annoncé aujourd’hui lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron à Berlin. Selon Macron, pour qui cette visite dans la capitale allemande est le premier voyage outre-mer après le début du second mandat présidentiel, l’objectif commun de l’Allemagne et de la France est une Europe forte.

« Le partenariat et l’amitié franco-allemands sont l’inspiration et le moteur de l’Europe, et à une époque d’agression russe, ils sont plus que jamais nécessaires », a déclaré Scholz. Il a souligné que l’Europe doit renforcer sa sécurité, non seulement militaire, mais aussi climatique et énergétique. Macron a également dit la même chose. « Nous avons un objectif commun, qui est une Europe unie, forte et confiante », a déclaré Macron.

Scholz a également exprimé son soutien à l’Ukraine, qui fait face à une offensive militaire russe. « Nous sommes fermement aux côtés de l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Nous sommes également unis dans le fait que l’Ukraine appartient à une famille européenne », a déclaré la chancelière. Macron a ensuite averti que les normes d’adhésion à l’Union européenne sont si strictes qu’on ne peut pas s’attendre à ce que l’Ukraine les accepte rapidement.

« Cela prendra des années, voire des décennies », a déclaré le président français. Il s’est exprimé sur ce sujet aujourd’hui lors d’une visite à Strasbourg, lorsqu’il a déclaré que l’UE devrait envisager de créer une communauté parallèle qui permettrait aux pays non membres de l’UE d’être inclus dans la structure européenne.

Après avoir été réélu président, Macron a effectué sa première visite à l’étranger à Berlin, qui a des liens très étroits avec Paris. Scholz s’est également rendu à Paris pour voir Macron lors de son premier voyage à l’étranger après avoir été nommé chancelier l’année dernière. Scholz a déclaré lors d’une conférence de presse que la visite de Macron aujourd’hui, qui tombe le jour de la Journée de l’Europe, était hautement symbolique.