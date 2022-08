Loukachenko menace l’Occident avec des armes nucléaires. Il a modifié l’avion soviétique « historique »

Le deuxième bloc de la centrale nucléaire de Zaporozhye est également reconnecté au réseau énergétique ukrainien. Cela a été annoncé aujourd’hui par la société d’État ukrainienne Enerhoatom. Selon lui, le premier des deux réacteurs qui fonctionnaient cet après-midi avait été connecté. Dans la matinée, la société a signalé que les six réacteurs étaient coupés du réseau électrique ukrainien et que les préparatifs se poursuivaient pour connecter deux blocs de centrales nucléaires au réseau.

Deux réacteurs qui fonctionnaient jusqu’à présent ont été coupés du réseau jeudi en raison d’un incendie dans un dépôt de cendres sur un site de production thermique à proximité qui a affecté des lignes électriques, selon Enerhoatom. Selon les autorités ukrainiennes, l’incendie a été causé par des bombardements russes. Selon les autorités ukrainiennes, c’est la première fois que la plus grande centrale nucléaire d’Europe est coupée du réseau électrique ukrainien.

« Ainsi, la centrale nucléaire de Zaporozhsk, malgré un certain nombre de provocations des envahisseurs, continue de fonctionner dans le système énergétique ukrainien et d’assurer les besoins de notre pays en termes d’énergie électrique », a-t-il ajouté. dit Enerhoatom. Selon lui, le premier réacteur a été reconnecté au système électrique ukrainien aujourd’hui à 13h04 CEST et le second à 20h15 CEST.