Sivok en Turquie s’occupe de l’arrivée du bouchon. Je veux acquérir de l’expérience à l’étranger, dit-il Football | Sports | Budejcka Drbna

En Turquie, il apprécie la cuisine locale, tout en poursuivant de nouveaux renforts. Le directeur sportif du Dynamo à eské Budějovice, Tomáš Sivok, s’envole avec l’équipe vers le pays où il a passé la majeure partie de sa carrière. Dans une interview avec Budweiser Drbna, l’ancien vice-capitaine de Besiktas a décrit la vie en Turquie, ses impressions sur son nouveau travail, le transfert de Bassey et le processus d’obtention de renforts.

Vous avez passé neuf ans en Turquie. Y a-t-il quelque chose qui vous manque dans la vie dans ce pays ?

Il n’y a probablement rien dont je ne puisse me passer. Je suis tchèque et je suis entièrement satisfait de la vie en République tchèque. Mais en général, la Turquie a une relation très chaleureuse avec le football. Quand je reviendrai, ça se criera vite et j’aurai un certain avantage. Pas de problème et tout le monde m’aidera. C’est formidable que les fans, plus âgés et plus jeunes, se souviennent de moi. La deuxième chose est la nourriture, j’aime beaucoup la cuisine turque. Chaque région a ses particularités et la cuisine varie. Ma famille et moi revenons ici chaque année, donc j’ai toujours une semaine pleine de nourriture turque ici. (rire)

Devez-vous redoubler de prudence lorsque vous voyagez pour ne pas trop vous faire remarquer ?

Avant, c’était beaucoup plus intense. De plus, nous ne nous déplaçons pas là où les fans se rassemblent. Parfois, quelqu’un prend une photo avec moi dans la rue, mais c’est bien. Quand je viens dans un restaurant quelque part, je peux facilement trouver l’endroit et les Turcs nous aident de toutes les manières. Mais la voiture devait m’emmener dans le ventre du stade pour le match, sinon je n’y serais probablement pas arrivé.

Vous traverserez une période chargée professionnellement. Avez-vous le temps de vous détendre un peu en Turquie maintenant ?

Bien sûr. On a écouté l’arrivée d’un joueur, ce qui a été un peu plus compliqué et tendu. Je suis allé voir un entraînement puis on s’est occupé de la composition de l’équipe avec le coach, pour qu’on soit prêt pour la partie printemps et que le staff soit compétitif. Deux joueurs importants sont partis et nous voulons les remplacer. Je travaille beaucoup au téléphone, mais j’ai beaucoup de temps. Bien sûr, c’est aussi parce que je n’ai pas de famille ici que je m’occupe en République tchèque.

Il y a quelques jours, Dynamo a quitté Fortune Bassey, en direction de Ferencváros. Vous avez vu des transferts pour une carrière de joueur. Comment êtes-vous arrivé au poste de directeur sportif ?

Cela m’aide vraiment de savoir comment les joueurs se sentent. J’ai beaucoup parlé avec Bassey. Il veut bouger, et je sens qu’il n’a aucune envie de continuer avec nous, ce qui est logique. Il a fait une grande différence et je le considère comme un exemple professionnel, pas seulement pour les jeunes joueurs. Nous sommes en contact avec Tomás Hajnal, un ancien joueur de Dortmund ou du Hertha Berlin, qui est le directeur sportif de Ferencváros. Ils l’ont observé pendant longtemps et je lui ai fait un rapport continu. La fortune a facilement accepté les conditions, puis nous nous sommes occupés de l’argent pour le club. Cela a pris du temps et ce n’était pas facile, mais à la fin nous y sommes parvenus. Je suis content que ça se soit avéré. Peut-être que rien ne m’étonne.

Pouvez-vous dire aux autres pays ou équipes d’où vient l’intérêt ?

Les offres venaient d’Arabie saoudite ou de Turquie, que Bassey et ses agents ont immédiatement refusées. Il se dirige vers l’Europe de l’Ouest, accessible via un club comme Ferencváros. Il a eu la chance et a pu passer à autre chose. Nous recherchons une équipe comme celle-là pour lui. Il y a aussi des candidats d’Espagne, de Belgique, de France et des meilleures équipes d’Israël. Mais Ferencváros était le plus rapide et Fortune voulait ce club. Soit dit en passant, le jour de la signature, deux autres candidats se sont présentés. Mais nous ne voulons pas être gourmands. De plus, ce n’est pas juste pour le club ou le joueur. Nous ne pensons pas que ce soit vrai. Nous sommes déterminés à effectuer un transfert à Ferencváros.

Avez-vous réussi à faire passer un pourcentage des ventes en transferts ?

Oui, nous nous soucions vraiment de cela. Vous pouvez obtenir une somme forfaitaire, mais vous pouvez également être sûr que le joueur réussira à l’avenir. Si Fortune reste la même, lui convient, a la même configuration et reste en bonne santé, je suis sûr que ce ne sera pas sa dernière reprise. Nous recevons une grande quantité et un pourcentage supérieur à la norme de transferts ultérieurs. Nous le soutiendrons et continuerons, et c’est excitant pour le Dynamo.

Vous avez signalé l’arrivée de nouveaux renforts. Si c’est compliqué, je pense que c’est un nom étranger.

Oui, c’est un footballeur étranger. Nous espérons qu’il viendra en Turquie pour nous rencontrer mais nous sommes toujours en train de traiter le visa pour le faire travailler. Je pense qu’il arrivera en République tchèque d’ici le 3 février et nous rejoindra. Ceci est un bouchon.

Considérez-vous les autres ?

Nous verrons si nous aborderons d’autres renforts, peut-être plus sur l’hébergement. On veut un attaquant, on aura du changement cet été, car plusieurs joueurs vont accueillir. De plus, nous n’avons pas convenu d’une prolongation avec Patrick Brandner. Nous lui avons proposé un meilleur contrat. Ce n’est pas à la hauteur de l’idée, ce que je regrette, mais c’est le football. Nous devons choisir des joueurs maintenant, car nous aurons besoin d’au moins trois renforts pour attaquer. Il est important pour nous de le prouver par une analyse approfondie.

Au fait, comment est née l’arrivée de Maksim Matveyev ?

Nous travaillons avec la société 11Hacks, qui est une société de données de Prague. Nous avons un style de jeu que l’entraîneur et moi suivons, et nous essayons de trouver des joueurs pour cela. Nous avons des paramètres pour chaque publication et nous recevons différentes données de nos partenaires en fonction de nos besoins. Nous recevons des conseils pour certains joueurs et nous les voyons dans un cercle plus large de personnes. Nous regardons le match, nous étudions, puis nous devons nous mettre d’accord. Nous avons pris cette voie et nous voulons la continuer à l’avenir. Outre les données, le caractère est également important pour nous, ce qui concerne par exemple l’adaptation et la motivation. Dans le cas de Maksim Matveyev, cela ne devrait pas être un problème, nous avons reçu des rapports des entraîneurs qui ont travaillé avec lui.

Les joueurs de l’Académie avec vous en Turquie. Verrons-nous des noms dans la ligue au printemps?

Bien sûr, nous voulons que de jeunes footballeurs jouent avec nous. Mais il doit le mériter. Ces gens, déjà ils sont ici maintenant, ils ont faim et ils veulent réussir. Ils ont aussi un bon caractère. Ils ont reçu un programme spécial de notre part en novembre pour préparer janvier. Ils doivent prendre Bassey et Talovjer comme exemples, et ils doivent aller de l’avant. Je ne peux pas dire si tout le monde reste dans l’équipe. Nous devons ensuite nous asseoir et l’évaluer. Celui qui le mérite aura certainement une chance. Quelqu’un se dirigera vers la deuxième ligue, par exemple, et pourrait avoir une chance plus tard.

Pouvez-vous résumer ce que le nouveau rôle de directeur sportif vous a été confié jusqu’à présent ?

Je ne veux pas me juger. Mais je ne veux absolument pas être un officiel qui considère les joueurs comme de la viande. Je les ai traités directement et leur ai dit des choses désagréables. Les cinq Brandner et moi avons affaire à de nouveaux contrats maintenant, c’est plus compliqué parce que nous jouons ensemble mais je dis tout en personne. Grâce à mon nouveau travail, j’ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Je vais souvent à Prague, et en même temps j’ai envie de m’entraîner ou d’évaluer des matchs. Mon objectif est d’être dans l’image autant que possible. J’essaie également de faire travailler l’académie avec l’équipe A. Je me concentre également sur la création de postes dans les domaines fonctionnels. Nous avons de bonnes relations avec le Sparta et le Slavia, le match U21 s’est joué ici et maintenant nous espérons que l’Angleterre jouera ici. Il y a beaucoup, et en même temps je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre. Bien sûr, j’essaie aussi de me consacrer à ma famille.

Vous cherchez l’inspiration à l’étranger ?

J’ai essayé, mais le timing était difficile. J’étais fatigué tout ce temps, comme tout le monde. J’avais organisé des stages à Dortmund et à Salzbourg, mais j’ai dû annuler les deux. Maintenant, nous faisons un stage au Bayern via Jarda Drobn, mais c’est aussi compliqué par le coronavirus. C’est difficile d’aller n’importe où, mais j’aime voyager et voir des lieux et des processus de mes propres yeux et parler aux gens. Maintenant, j’ai eu l’opportunité d’aller avec Slavia au tournoi des jeunes à l’Académie de la Légion de Varsovie, où j’ai parlé avec les gars du club. Je voulais vivre davantage le stage et nous apporter des expériences et des éléments de l’étranger.