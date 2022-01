La Peluso Cycling Tour est ouverte aux inscriptions

CAvec la conviction que la troisième fois sera un charme, Visite à vélo de La Peluso prévoit de reprendre le tournage le 7 mai. Bien que l’année dernière n’ait pas pu, en 2021 Peluso BTT commence son voyage, un succès qui a poussé l’organisation, Équipe du Club Deportivo Irurtzun, pour relever un nouveau défi, cette fois le contre-la-montre par équipes au lendemain de la parade.

Ce dernier sera le même qu’en 2019, avec deux parcours au choix pour toucher plus de fans. long Ce sera 138 kilomètres et un dénivelé de 2 700 mètres positif pour les endroits exquis des neuf vallées –Arakil, Basaburua, Goñi, Imotz, Iza, Larraun, Leitzaldea, Malerreka et Ollo– et d’autres courts, 87 kilomètres et 1 550 mètres de dénivelé positif.

La participation de la plupart des personnes inscrites aux éditions différées 2020 et 2021 est attendue, soit environ 1 400 coureurs et coureurs. Dans la limite de 1 500 participants, les inscriptions à cette épreuve ainsi qu’à la course par équipe ont ouvert hier, via Rockthesport et sur le web lapeluso.com.

Les prix ont augmenté de 25 euros pour les fédérations et de 30 euros pour les non fédérées. Dans le cas d’un contre-la-montre par équipes, il est de 150 euros, auxquels il faut rajouter 5 euros pour chaque coureur hors fédération. Dans le cas de essai VTT, prévue le 27 août, les inscriptions auront lieu en juin.

La Peluso, avec une seule édition, est devenue un événement mythique, car elle transcende les circuits à vélo, car elle comprend des plats populaires, des hommages, des expositions et des activités pour enfants tout au long de la matinée.

« Ces questions nous semblent importantes », a déclaré Xanti Moreno, du CD Irurtzun Taldea. « Nous voulons qu’il soit clair désormais que les célébrations du défilé doivent être avec toutes les garanties afin de pouvoir organiser tous les programmes », a-t-il souligné.

Concernant la principale nouveauté de cette édition, le contre-la-montre par équipe, Moreno a expliqué qu’il y aura six coureurs par équipe et que les cinq meilleurs temps seront comptés. Ils seront mesurés sur 36 kilomètres qui partiront d’Irurtzun vers Latasa pour continuer à travers la vallée d’Ultzama. Le nombre maximum d’équipes a été plafonné à 50.

divers prix Après deux ans de vacances, cette année les coureurs de l’équipe Reynolds de 1981, 1982 et 1983 seront mis à l’honneur. L’an dernier, c’était le premier Reynolds Tour de France, avec une belle performance de ngel Arroyo : victoire dans le contre-la-montre du Puy de Dôme et deuxième place dans la finale générale.

« Nous avons confirmé la présence de 95% d’entre eux. Seuls Perico Delgado et José Luis Laguía sont dans le doute », a expliqué Moreno.

Aussi, un aveu pour sa longue carrière sportive à Enrique Sanz, un coureur professionnel qui a pris sa retraite fin 2021 chez Kern Pharma, et dont on se souviendra également José Antonio Martínez Jaunsaras, mieux connu comme assiette, décédé l’année dernière. Et cet irrtsundarra est dans les années 70 avec Jesús Legarra, mieux connu sous le nom de poilu, dans l’équipe Nuevo Legarra, tête de série Reynolds.

Au lieu de cela, le test a commencé son voyage lorsque l’équipe a célébré son 40e anniversaire. Pour souligner cette histoire, en 2019, le premier Reynolds professionnel a été honoré, en présence de la majeure partie de l’équipe.

Ainsi a commencé le compte à rebours pour écrire un nouveau chapitre de La Peluso, un test non compétitif pour célébrer et se souvenir de cette équipe, quiue est toujours en vie dans l’équipe Movistar. Aussi pour promouvoir ce sport en plus de faire connaître Irurtzun et les différentes vallées qui entourent la ville, des endroits avec de beaux paysages se prêtent à la pratique de ce sport. « La raison pour laquelle nous existons est de promouvoir le cyclisme et de faire connaître l’histoire de ce sport à Irurtzun, une histoire qui continue de s’écrire », a déclaré Santi Moreno, ajoutant que « nous espérons que tous les sponsors continueront à nous soutenir ».

DÉCERNER

ÉQUIPE REYNOLDS 1981

Vicente Iza, Miguel Atxa, Juan Martín Ocaña, Jesús Mª Segura, Héctor Rondán, Luis Vicente Otín, Javier López Izkue, José Luis Laguía, Ricardo Zúñiga, Carlos Hernández, Anastasio Greciano et Juan Mari Luis Quintanilla.

ÉQUIPE REYNOLDS 1982

ngel Arroyo, Julián Gorospe, Perico Delgado, Eulalio García, Jesús Hernández Beda, Rafael Ladrón de Guevara, Imanol Murga, Jesús Suárez Cuevas, Miguel Arcángel, José Luis Laguia, Anastasio Greciano, Carlos Hernández.

ÉQUIPE REYNOLDS 1983

Enrique Alberto Aja, ngel Arroyo, Perico Delgado, Eulalio García, Julián Gorospe, Anastasio Greciano, Carlos Hernández, Jesús Hernández, José Luis Jaimerena, Rafael Ladrón de Guevara, José Luis Laguia, Imanol Murgaelgaelto et Celestino Vilamaniga

ENRIQUE SANZ

Cycliste de Navarre qui a pris sa retraite du professionnalisme.

JOSE ANT. MARTINEZ JAUNSARAS, ‘CHAPAS’

Président du Ilurzungo Cycling Club dans les années 1970, l’ancêtre de l’équipe Reynolds, décédé en 2021.

le total

1 500

les cyclistes étaient en tête de la participation, et environ 1 400 étaient ceux qui se sont inscrits pour les éditions différées 2020 et 2021.

phrase

« Notre raison d’être est

promotion du cyclisme

et pour que l’histoire de ce sport à Irurtzun soit connue »

saint Moreno

Équipe du Club Deportivo Irurtzun