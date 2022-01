La France rend hommage à Paty, symbole de la liberté d’expression | Monde | Édition américaine

Un an après l’assassinat du professeur Samuel Paty pour avoir montré une caricature de Mahomet en classe, et après des cérémonies en sa mémoire qui se sont tenues ce vendredi dans les écoles françaises, le pays lui rend aujourd’hui hommage au niveau institutionnel, se souvenant de lui comme d’un symbole de liberté d’expression. .

« Lui rendre hommage, c’est rendre hommage à la République, ainsi qu’à nos libertés fondamentales », a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors d’un acte au ministère de l’Éducation, où une pancarte a été affichée indiquant qu’il a été tué « par un islamiste ». terroriste pour enseigner et défendre les valeurs de la République ».

Un professeur de lycée a été poignardé et décapité par un réfugié tchétchène le 16 octobre 2020 près d’un lycée de la banlieue parisienne de Conflans-Sainte-Honorine, quelques jours après avoir enseigné un cours sur la liberté d’expression et la laïcité dans lequel une caricature du prophète est montré.

« Nous devons rester fidèles à sa mémoire, attachés à défendre les valeurs qui nous unissent et qui sont plus modernes que jamais, et celles dites de liberté, d’égalité et de fraternité », a déclaré le chef du gouvernement, pour qui Paty « seulement » rempli sa mission. »

Le directeur de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a ajouté que Paty, 47 ans et père d’un fils, a fait « ce qu’on attend d’un enseignant, former de futurs citoyens. (…) Nous ferons en sorte que sa mémoire vive ». , il a insisté.

L’Institut français de ce vendredi a consacré une émission spéciale aux étudiants pour débattre de la liberté d’expression et de la laïcité, et une minute de silence a été observée.

Ce samedi a également eu lieu une cérémonie à Eragny sur Oise, où vit Paty, et une autre cérémonie est prévue à Conflans-Sainte-Honorine avec la participation d’enseignants de son institut et l’inauguration d’un monument en son honneur sous forme de livre. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron recevra la famille à l’Elysée.