Comment le président est-il traité à Lány ? Une infirmière est disponible 24h/24

Avant même que le président Miloš Zeman ne quitte l’hôpital militaire central jeudi matin, trois voitures de soins du Senior Home Group sont arrivées au château de Lány.

Hôpital de conférence personnelle il a déclaré que c’était l’entreprise qui avait l’entière responsabilité de «fournir des soins de santé à domicile».

Boris astný, dirigeant de l’entreprise et ancien représentant de l’ODS, a expliqué à Seznam Zprávy que les infirmières continueraient à suivre les instructions du médecin traitant, le professeur Miroslav Zavoral, qui est également directeur de l’hôpital militaire central. « Les infirmières effectuent des activités selon les instructions des médecins. Et sous son contrôle régulier », a expliqué l’astn.

Comment votre entreprise a-t-elle pris la présidence ? Le chancelier Vratislav Mynář a déclaré avoir été contacté par son bureau.

Je peux confirmer que le Bureau du Président de la République nous a approchés.

Y a-t-il un calendrier pour combien de temps vous vous occuperez du président ?

Les soins à domicile sont un type de soins de santé dans l’environnement social naturel du patient, qui est toujours indiqué par l’établissement médical ou le médecin traitant. En d’autres termes, il appartient au médecin traitant, le professeur Zavoral, et à la structure médicale, l’hôpital militaire central, d’indiquer combien de temps ils jugeront opportun et nécessaire que le traitement à domicile du président dure dans son quartier.

Mais ai-je raison de dire que la plupart d’entre eux sont des traitements à long terme ?

Ça n’a pas à être comme ça. Je ne parle pas du président en ce moment, parce que je serais préoccupé par le fait qu’il fournisse des soins de santé et des informations de sa part, ce que je ne peux pas légalement fournir, mais en général, les soins à domicile sont fournis aux patients qui sont généralement hors de l’hôpital. . Il est administré par l’infirmière générale et est toujours administré en fonction du plan de soins infirmiers et des instructions appropriées du médecin traitant. L’infirmière exécute les activités selon les instructions du médecin. Et sous son contrôle régulier.

En termes de longueur est très diversifiée. Cela peut prendre quelques jours, mais aussi des semaines, voire des mois. Et cela dépend de la durée pendant laquelle le professeur Zavoral juge approprié qu’un tel traitement soit efficace et administré. Et bien sûr, cela dépend du patient. Le patient a donné son consentement éclairé. Cela signifie que le patient doit également consentir à la prestation de soins.

Qui paie le président ? Le traitement de Miloš Zeman à Lány sera couvert par l’assurance maladie. De plus, les coûts seront couverts par le contrat entre le Bureau du Président et le prestataire de services.

Dans la matinée, il a été noté que trois voitures avec le logo de votre entreprise sont arrivées à Lány. Combien de personnes s’occuperont de Monsieur le Président ?

Je peux confirmer que les soins à domicile que nous prodiguons actuellement sont assurés par une seule infirmière, qui sera disponible 24h/24 et 7j/7. Parallèlement, nous avons un responsable des soins et un responsable qualité qui, au moins dans un premier temps, superviseront l’ensemble du processus de soins infirmiers plusieurs heures par jour pendant le début de l’opération.

En d’autres termes, une infirmière générale est à la disposition du président à toute heure du jour ou de la nuit. Selon le Code du travail, bien sûr, les infirmières se relaient en équipes.

Fournissez-vous uniquement du personnel, c’est-à-dire des infirmières, ou même du matériel médical technique ?

Je vais simplement répéter qu’il s’agit de soins de santé standard. Cela signifie qu’il est assuré par l’infirmier généraliste. Ce sont nos employés, et je peux le dire. Quoi que je dise sur le traitement, il n’est pas possible sans le consentement du patient.

Comment ce type de traitement est-il payant et est-il possible de dire combien cela coûte ?

Les soins sont remboursés par le système public d’assurance maladie et les soins hors du champ d’application du système public d’assurance sont remboursés. Le président est un assuré standard et chaque citoyen a droit aux soins rémunérés du système public d’assurance maladie dans la mesure indiquée par le médecin et reconnue par la compagnie d’assurance dans le mécanisme de réglementation. Ce qui ne relève pas de cette indication est bien sûr légalement possible à remplacer.

Et dans ce cas, les soins 24h/24 sont-ils payés par la santé publique ?