La haine antifasciste des étudiants pro Zemmour

David, qui a étudié le droit, était le fils d’un ouvrier d’usine et d’un fonctionnaire. Né en Normandie, se passionne pour la politique au moment même où Zemmour entre en scène, avec qui il commence à collaborer sur personnel de communication. Erreur impardonnable pour militants antifascistes et antiracistes, en somme, pour les « vrais démocrates », qui se sont mis à l’insulter et à le menacer de des milliers et des milliers de messages haineux des ténors de « sale nègre » et « je jure devant Dieu que je vais te couper la tête », assurant qu’il trouve aussi son adresse personnelle. « J’ai porté plainte et Je vis sous protection», raconte encore l’étudiant, devenu une cible après une photo le montrant derrière Zemmour lors de sa première élection à Villepinte.

De la France à l’Italie : ce sont toujours les mêmes

Après l’émergence des influenceurs et militants Black Lives Matter, Dairing Tia, définit David « Service noir » Zemmour. En réponse, comme mentionné par Libérer, l’étudiant a prétendu être « l’homme noir derrière Zemmour » », ajoutant que « j’en suis fier. Ceux qui sont dérangés par ma présence peuvent partir d’ici, La France pourrait s’en passer«Ces gens se considèrent comme « anti-racistes »: mais ce sont les plus grands racistes de notre temps. Ce qui s’est passé cet après-midi suffit à le montrer », a alors commenté le garçon, dont l’histoire rappelle beaucoup la sienne. Sénateur de la Ligue du Nord Tony Iwobi à leur tour désignés par les antifascistes et antiracistes italiens comme des « pages noires ». En bref, les pays changent et les contextes changent, mais certaines ignorances, arrogances et violences environnementales ne changent jamais.