Euskadi retire son Tour – Nouvelles de Gipuzkoa

Amorebieta-Etxanooù Christian Prudhomme, directeur du Tour, a inauguré en novembre dernier l’autoroute cyclable, une piste cyclable panoramique, qui sera le point de départ de la troisième phase du Tour française, tel que rapporté par Eitb-Media. C’est le signal, le bon endroit pour rejoindre Hegoalde avec Iparralde, car la troisième journée du Tour 2023 se terminera à Baiona. Avant cela sera débattu Quel beau départ, avec un départ et une arrivée à Bilbao. Ce sera le 1er juillet de l’année prochaine. La prochaine étape, qui traversera entièrement les terres basques, partira de Gasteiz et se terminera à Donostia, comme l’a annoncé Radio Vitoria. De cette façon, et en attendant que le parcours soit révélé et détaillé mercredi prochain dans la présentation basque en trois étapes, le départ et la destination des jours que couvrira le Tour d’Euskadi sont déterminés. Bilbao-Bilbao, le 1er juillet ; Gasteiz-Donostia, le 2 juillet et Amorebieta-Baiona, le 3 juillet.

« C’est la première fois hors de France que je viens accompagner le lancement de ce type de parcours. Il est très important que les gens utilisent le vélo pour se rendre au travail, à l’université ou pour s’amuser. C’est également important non seulement pour leur propre santé, mais pour la santé du monde entier et de la planète elle-même car les vélos ne polluent pas. Il faut essayer d’en faire un projet pour tout le monde, mais surtout utilisé par les enfants », a souligné Prudhomme dans l’acte que vous partagez avec Unai Rementeriaadjoint général de Biscaye et avec le maire d’Amorebieta, Andoni Agirrebeitia.

Le directeur du Tour de France a dû revenir à l’Amorebieta, toujours cousue au vélo, de la communauté cycliste aux Spring Classics, pour donner un signal précoce pour la troisième étape Grand cercle. Avant cela, il assistera à la soirée d’ouverture de la tournée, qui Quel beau départ accueillera Bilbao. La journée d’ouverture, la fête du vélo, commencera et se terminera dans la capitale biscayenne, tandis que la deuxième phase se déroulera entièrement à travers les terres basques. Le troisième aura Amorebieta comme navette et l’élan atteindra Bayonne. Hegoalde et Iparralde ont été unis par Tour. En octobre 2019, la rencontre entre lehendakari, Iñigo Urkulluavec le maire de Baiona, Jean-René Etchegarayfaisant preuve d’harmonie pour tirer le Tour d’Euskadi.

UNE HISTOIRE D’AMOUR

L’histoire de l’approximation n’est pas nouvelle. C’est une vieille histoire d’amour. En 2016, le maire de Bilbao, Juan Mari Aburto, et le général adjoint, Unai Rementeria, ont rencontré Prudhomme, le directeur du Tour de France. La rencontre a servi à briser la glace. Depuis, le travail acharné des institutions basques pour attirer le Tour ne s’est pas arrêté. C’était un autre Tour, bureau et négociation. La répétition a eu lieu sur l’étape de la Vuelta commençant à Getxo et se terminant à Oiz. Le jour est la bannière des crochets, des vitrines. Les négociations se sont intensifiées entre les deux parties.

En octobre 2019, le maire de Baiona a remercié Lehendakari « pour grâce à vous, Quel beau départ Le Tour de France se déroulera ici ». C’est Hegoalde, la capitale de la Biscaye pour être exact. Bilbao sera le point de départ de la course française en 2023 le 1er juillet. Amorebieta sera le départ de la troisième étape, qui conduire à Baiona. Entre deux étapes, il y en aura une autre dont l’itinéraire est encore inconnu. Seul Donostia, en 1992, avait auparavant eu le privilège d’être Grand départ. La capitale de la Biscaye s’est efforcée de devenir une ville du Tour, un désir pour lequel la ville travaille depuis longtemps, comme le Conseil provincial de Biscaye.

IMPACT DE LA VISITE

Faire partie de la cartographie de la manche de gala est formidable en raison de l’énorme empreinte de la course française. C’est un événement surpassé seulement en popularité par les Jeux olympiques et la Coupe du monde. Les deux événements ont lieu tous les quatre ans. La tournée est un événement annuel. En dehors de la compétition, la course sert de vitrine au pays et à ses paysages. Ce n’est pas un petit détail. En effet, on estime La course française atteint plus de 190 pays et rassembler l’audience qui s’est accumulée au cours de son développement 3,5 milliards les spectateurs. Le Tour est un géant sur les pédales avec une capacité étonnante à attirer les gens. Près de 12 millions de spectateurs ont été émus de voir passer le peloton alors qu’il n’était qu’à quelques secondes de l’accotement de la route. Faire partie du Tour, sa conception et son programme, est le plus gros problème.

Les mastodontes français mobilisent la cité nomade lors de ses fêtes. Environ 5 000 personnes accompagnent la course française entre équipes, organisations, journalistes, caravanes publicitaires et autres personnels organisateurs. « Est 5 000 personnes ceux qui bougent un Quel beau départ. Seul notre organisation effectue des réservations pour 1 800 lits dans la ville où nous sommes situés. Une semaine avant le début de la course, les gens ont commencé à arriver. Elles se situent entre 17h et 19h pour 3 000 ou 4 000 personnes. De plus, les gens viendront voir les courses à cause de la beauté du Pays basque et de l’aura de Bilbao », a expliqué Prudhomme dans une interview à ce journal.

Une telle mobilisation des populations a un impact économique énorme. Il est estimé que Quel beau départ il en coûterait 12 millions d’euros pour une institution basque, mais le retour économique est bien plus important et est fixé à 6 euros pour chaque euro investi. « L’étude qu’ils ont faite sur le retour d’une autre économie Grand départ fluctuer. Bruxelles est entré dans 35 millions et Düsseldorf, 63 millions en 2017. (On estime que pour chaque euro investi, le retour est proche de six). On estime que l’injection dans l’économie locale se situe entre 30 et 60 millions », a déclaré le directeur du Tour au journal.