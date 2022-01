Première sur Sundance ‘The Princess’, un documentaire immersif sur Lady Di

Ange. Un documentaire « global » sur la princesse Diana offrant une « première histoire » des derniers problèmes de la famille royale britannique figurait parmi les films qui ont ouvert la première soirée de Sundance jeudi.











Dans un format virtuel, le festival du film de Sundance se déroulera jusqu’au 30 janvier. photo





Le festival, qui se déroule dans l’Utah et célèbre le cinéma indépendant, a été contraint de se mettre en ligne pour la deuxième année consécutive en raison de la propagation de la variante omicron aux États-Unis.

La pandémie oblige les cinéastes à innover, et la princesse est l’un des rares films présentés à Sundance à être entièrement réalisé à partir d’images d’archives.

Sans narrateur, le film ramène les spectateurs au mariage tumultueux de Diana avec le prince Charles, explorant l’obsession et l’impact des médias sur l’imagerie contemporaine.

« C’est comme une tragédie shakespearienne, mais une que beaucoup d’entre nous ont vécue et même participée », a déclaré le réalisateur Ed Perkins.

Bien que de nombreux documentaires précédents aient tenté de « pénétrer dans la tête de Diana », Perkins se concentre sur la façon dont la presse et le public perçoivent et jugent son comportement.

L’interview infâme et embarrassante que le couple a donnée aux grandes chaînes de télévision a côtoyé des images granuleuses de paparazzi avec des lunettes surdimensionnées cachées dans les buissons, se plaignant de la prudence de Diana.

La mort de Diana a été vue dans une vidéo personnelle d’un groupe d’amis regardant les informations en direct à la télévision, où l’excitation et la joie se sont d’abord transformées en horreur lorsque la gravité de l’accident de Paris a été révélée.

Avec autant de documentaires réalisés sur Diana, Perkins a déclaré qu’elle espère que sa production pourra « ajouter quelque chose de nouveau à la conversation » en créant quelque chose de « plus immersif et expérimental ».

Le film intervient alors que la monarchie britannique est en crise à cause du départ du fils de Diana, le prince Harry, et de sa femme Meghan, qui ont accusé la famille de racisme et ont mené une bataille juridique avec la presse britannique au sujet de la vie privée.

« Une partie du but de ce film, ou la raison pour laquelle il semblait être le bon moment pour le faire, peut être en partie à cause de l’histoire », a déclaré le producteur Simon Chinn.

« Notre instinct était de revenir à ce que nous avons toujours considéré comme ‘l’histoire d’origine’, et de voir ce que nous pouvons apprendre de ce qui s’est passé à travers l’histoire de Diana. »

« Évolution »

La directrice du festival, Tabitha Jackson, a déclaré aux journalistes lors du dévoilement que le format en ligne du festival de Sundance persistera probablement, même au-delà de la pandémie, car il contribue à « diversifier le public ».

« Une fois que nous aurons trouvé un moyen de le faire, et que nous pourrons le faire, personnellement, je ne veux pas revenir en arrière », a-t-il déclaré.

En ouvrant le festival, le co-fondateur Robert Redford a décrit la plate-forme virtuelle comme « une évolution passionnante du point de vue de Sundance ».

Leur message enregistré, qui sera joué « dans un vaisseau spatial de réalité virtuelle » dans le théâtre, a rencontré un problème technique et a dû être posté sur le site Web du festival plus tard.

Une autre production de la soirée d’ouverture est Aime le feu, un autre documentaire réalisé à partir d’images d’archives qui suit les exploits des volcanologues français Katia et Maurice Krafft.

Les Krafft sont morts en 1991 alors qu’ils filmaient l’explosion du volcan du mont Unzen au Japon. Le film plonge dans les images capturées par eux, combinant des éruptions volcaniques spectaculaires avec la relation unique qui existe entre elles.

Quand tu as fini de sauver le monde, avec Julianne Moore et Fin Wolfhard, a également fait ses débuts.

Le premier film de Jesse Eisenberg porte sur une famille dysfonctionnelle du Midwest et sur l’affrontement entre une mère, qui dirige un refuge pour femmes, et son fils adolescent qui souhaite devenir célèbre sur Internet grâce à la musique.

Le Sundance Festival se déroule jusqu’au 30 janvier.