« Si tu ne viens pas à l’entraînement, je suis libre. » Mouratoglou décrit une fin difficile avec Serena

Ils se sont entraînés ensemble pendant dix ans, pendant un certain temps ils ont même formé un couple, mais au printemps ils se sont séparés. Le célèbre entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou raconte comment s’est terminée sa collaboration avec l’Américaine Serena Williams.

Depuis Wimbledon l’an dernier, où il avait glissé au premier tour et gratté le match, le vingt-trois fois champion du Grand Chelem n’est plus apparu sur le circuit. L’entraîneur Mouratoglou n’a donc rien d’autre à faire que de diriger son académie des jeunes talents.

« Je pensais vraiment que j’en avais fini avec le coaching. Je ne ressentais pas la passion qui fait de moi un bon coach, alors quand Serena a décidé de faire une pause, j’ai admis à mes proches que j’en avais probablement fini avec le coaching », a déclaré Mouratoglou. . dans une interview au journal roumain Gazeta Sporturilor.

Mais le travail quotidien avec les meilleurs joueurs de tennis lui a vite manqué, alors il a commencé à demander au vétéran américain ce qu’il pensait de son retour sur le court.

« Je veux être honnête avec lui pour que nous soyons clairs entre nous. Six semaines avant Roland Garros, je lui ai demandé s’il voulait y aller, il m’a dit qu’il ne savait pas », a décrit l’entraîneur français lors des derniers jours de le jeu. leur collaboration.

Il l’a donc aidée à prendre une décision. « Je lui ai dit que s’il ne venait pas à l’entraînement lundi, je me considérerais comme un entraîneur libre », a-t-il expliqué.

Et c’est arrivé. Fin avril, il avait déjà annoncé son nouvel engagement avec l’équipe de l’ancienne numéro un mondiale roumaine Simona Halepová.

« Simona est une personne généreuse, sur tous les fronts. Il ne coûte rien à l’entraînement, il n’est jamais rassasié », a déclaré Mouratoglou, un nouveau joueur et l’actuel top 20 mondial.

Mais l’histoire a pris une nouvelle dimension mardi. Williams a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’il prévoyait de revenir à Wimbledon cette année, où il a reçu une wild card.

« SW et SW19. C’était un rendez-vous. 2022. Rendez-vous là-bas », a écrit l’Américain de 40 ans sur Instagram avec une photo de ses pieds en baskets blanches sur un terrain en herbe. L’abréviation SW19 fait référence au code postal du All England Club dans le London Borough of Wimbledon, où le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison débutera le 27 juin.