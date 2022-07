La Macédoine et l’Albanie entament des négociations pour rejoindre l’UE. Fiala s’envole pour Bruxelles pour cela

Les températures record cet été chuteront dans la capitale belge mardi, 39 degrés sont attendus. Mais certains politiciens européens se rendront à Bruxelles pour obtenir de l’aide. Les dirigeants de la Macédoine du Nord et de l’Albanie entameront ici les pourparlers sur l’adhésion de leur pays à l’Union européenne, que le premier pays attend depuis plus de dix-sept ans et l’Albanie depuis huit ans.

Bien que cela placerait les deux nations des Balkans au début d’un voyage de plusieurs années, le début était considéré comme révolutionnaire. Macédonien mener à Union européenne bloqué depuis longtemps Bulgarie en raison des exigences particulières de son voisin du sud-ouest. L’Union considérant les États des Balkans occidentaux comme un « paquet », le veto bulgare traîne Albanie. La situation a d’abord changé du côté bulgare, lorsqu’en juin le parlement local a approuvé les conditions proposées par la France et a retiré son veto. Le week-end dernier, le parlement macédonien a soutenu le même accord. Lundi, la Commission européenne a annoncé que la Macédoine du Nord et l’Albanie entameraient officiellement mardi des pourparlers pour rejoindre l’Union européenne. « C’est une bonne nouvelle. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l’intégration des Balkans occidentaux », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský (Pirates), qui organisera l’ouverture de pourparlers avec les deux pays, lundi à Bruxelles. Lipavský a décrit le fait que le Premier ministre Fiala se rendra en avion pour une tournée lors de leur ouverture comme « un signal que la présidence tchèque ressent l’importance de cette question ». « Nous n’abdiquons pas nos responsabilités, nous sommes avec ces choses », a ajouté le chef de la diplomatie. La Macédoine du Nord a fait son chemin vers l’Union européenne lorsque 68 des 120 législateurs de Skopje ont accepté de laisser la Bulgarie faire partie de son processus constitutionnel. En particulier, la Macédoine du Nord a promis de modifier sa constitution pour reconnaître l’existence de la minorité bulgare et lui accorder des droits particuliers. Dans un premier temps, les revendications bulgares sont allées plus loin, le gouvernement de Sofia, par exemple, insistant pour que la Macédoine du Nord reconnaisse les racines bulgares de sa langue, le macédonien, dans la constitution. Et c’est précisément pourquoi la percée dans les Balkans a remporté de nombreux critiques en tant que partisans. « L’accord, que nous présentons comme un succès, n’est pas vraiment un accord, mais une autre concession du gouvernement macédonien à l’interprétation très nationaliste et totalement déséquilibrée de l’histoire de la Bulgarie », a déclaré iga Factor, analyste à l’antenne bruxelloise de l’Institut européen Europeum. dit Hospodářské novinín et En fait. La Macédoine du Nord a succombé à une pression totale lorsqu’elle a obéi à la Grèce et a changé son nom de Macédoine en Macédoine du Nord – les Grecs ont insisté sur le fait que la Macédoine était le nom historique de leur province dans le nord du pays. Par conséquent, selon l’analyste factoriel, les syndicats sont très susceptibles de créer un précédent en permettant aux différends bilatéraux culturels et historiques de faire partie du processus d’adhésion. « Cela pourrait être utilisé à l’avenir contre d’autres pays candidats, par exemple la Hongrie par rapport à l’Ukraine ou la Croatie par rapport à la Serbie », a déclaré iga Factor. « Les États membres devraient exercer un contrôle attentif sur l’accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord, afin que les négociations ne soient pas utilisées à mauvais escient par la Bulgarie pour augmenter les exigences », a-t-il ajouté. Même après le début des pourparlers, le gouvernement national a un contrôle total sur l’expansion. Tout pays de l’UE peut bloquer à tout moment l’accès aux pourparlers avec un pays candidat. Le chef du ministère des Affaires étrangères, Lipavsk, a reconnu le risque d’abus de l’accord à l’avenir. « C’est une préoccupation existante », a-t-il déclaré. « Au niveau de l’Unité, nous devons insister pour que les questions bilatérales interfèrent le moins possible avec l’élargissement », a-t-il ajouté sèchement. VIDÉO : Sandeva : La Macédoine restera en moi. Tourner en Serbie est un risque, j’ai peur de la réaction Quand je reviendrai en Macédoine, je me souviendrai d’où je viens et d’où je viens. Les deux parents sont macédoniens, donc moi aussi j’ai grandi dans les Balkans, a déclaré l’actrice. | Vidéo : Michael Rozsypal