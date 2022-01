« Serra-serra! », Souvenirs des lazzari napolitains qui ont combattu l’invasion française il y a 223 ans

Cela fait 144 ans avant votre majesté quatre jours en septembre 1943, les Napolitains ont montré au monde qu’ils ne voulaient pas s’incliner et ils ont résisté à l’invasion de l’armée la plus puissante de l’époque avec des armes. Aux jours tout aussi glorieux des 20, 21 et 22 janvier 1799, les habitants de Naples – je lazzari – il combattit avec acharnement l’invasion de l’armée française dirigée par le général Championnet, tombé aux mains de l’empire des Bourbons pour provoquer une révolution et instaurer une république. Pendant trois très longues journées, les roturiers de Naples, armés de bonne foi des armes qu’ils avaient réussi à récupérer dans l’arsenal de la ville, se sont battus avec acharnement contre les envahisseurs extérieurs aux Alpes, défendant le roi et la patrie.

Ce matin, à l’occasion des 223 ans qui se sont écoulés depuis cet événement tragique, un grand nombre délégation de l’association et comité sud rend hommage au généreux sacrifice de Lazare en s’asseyant sur l’obélisque érigé sur la via Marina lors de la première restauration de Bourbon pour commémorer le sacrifice héroïque des roturiers napolitains, qui ont combattu pratiquement à mains nues contre les hôtes français qui, des mois plus tôt, sous le commandement de Napoléon , ils avaient vaincu les armées de l’empire autrichien, considérées comme les plus puissantes du monde. Près de l’obélisque une grande banderole est déployée aux cris de « Serra-serra! », traditionnellement reconnu comme cri de guerre Les soldats de Lazare du temps de Masaniello.

L’expérience républicaine à Naples ne dura pas longtemps, environ six mois. Un laps de temps très court mais suffisant pour un pillage presque complet des villes et des royaumes. En effet, en quelques mois, un grand nombre d’œuvres d’art sont confisquées et expédiées en France. Certains tableaux, comme l’Adoration des mages de Spagnoletto ou La Vierge à l’Enfant Jésus de Cimabue, sont encore aujourd’hui exposés au Louvre ou dans d’autres grands musées français, qui témoignent de véritables vols légaux.

Le 13 juin 1799, la ville est reconquise par l’armée sanfédiste du cardinal Ruffo. L’exécution du chef de la république qui, dans les quelques mois de sa vie, n’avait en rien réussi à s’attirer la sympathie du peuple malgré la timide ouverture démocratique, a fait à la fois sensation et reproche à la couronne bourbonienne tenue pour responsable de la massacre. En fait, comme tous les historiens le rapportent aujourd’hui, la plupart des exécutions – la célèbre de l’amiral Caracciolo, pendu au mât de son navire – n’étaient pas dues à la volonté exclusive de Ferdinand IV, mais à l’amiral britannique Horatio Nelson, qui a renié le traité de paix établi par le cardinal Ruffo. , condamnant à mort les Jacobins qui se sont retrouvés aux mains de l’armée sanfédiste consommant, comme dans le cas de l’amiral Caracciolo, de véritables vendettas personnelles.

«Pendant trois jours – écrivit-il Gennaro De Crescenzo, président du Mouvement Néo-Bourbon – les Napolitains s’opposent à l’invasion française menée avec la participation de plusieurs Jacobins locaux. Pendant 223 ans, nous avons célébré ceux que Mazzini a également appelés «traîtres à la patrie de Naples» (manuscrit-Museum Risorgimento) et nous avons oublié ceux que même le général Championnet a définis comme «héros» et qui ont défendu, pouce par pouce, la maison, l’église et la famille . . Plus de 8000 victimes de 3 jours, plus de 60 000 victimes de 5 mois de la république sont encore célébrées aujourd’hui avec des monuments, des livres, des films, des peintures murales ou des noms d’écoles ou de rues par ceux (les Jacobins d’aujourd’hui) apparemment n’ont pas aimé et n’ont pas J’adore Naples. Nous ne pouvons pas remonter le temps – poursuit De Crescenzo – mais la mémoire de nos ancêtres héroïques peut être importante pour retrouver la fierté et le sentiment d’appartenance, deux éléments qui ont toujours fait défaut à notre classe dirigeante ».

Aujourd’hui, peu se souviennent des sacrifices généreux des hommes et des femmes qui se sont battus pour des principes légitimes contre les envahisseurs français. Troupes commandées par Championnet ils avaient le meilleur des hommes combattant avec une force désespérée grâce à l’intervention des Jacobins napolitains qui, depuis la forteresse de Sant’Elmo, canons de gens qui se sont battus aux portes de la ville pour chasser les Français par derrière. Quelques heures plus tard, protégés par des fusils français encore fumants, l’assassinat des frères jacobins napolitains, presque tous membres de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie, donne naissance à la République napolitaine.

L’événement à la mémoire de Lazare a sa propre ligne à l’extérieur du Palazzo San Giacomo. Une délégation de manifestants était en effet stationnée Place de la mairie a demandé à la municipalité de Naples une réunion de clarification sur la gestion future du patrimoine de la ville – notamment en ce qui concerne l’hypothèse de cession du patrimoine historique – et de demander une résolution du problème de la rocade de Naples. Les Enfants des Nations du Sud sont des dirigeants, Loup du Sud, Sud et civilisation, Identité du Sud, Mouvement du Sud, Identité territoriale, Identité calabraise, Nations napolitaines indépendantes, Activiste Brigan et Royaume des associations de Deux Sicile qui participent à la commémoration de la journée et protestations.