Le dernier International Basque – Nouvelles de Gipuzkoa

Le mignon Maxime a fait ses débuts la semaine dernière avec l’équipe de France. Natif de Senpere, comme Charles Ollivon, il se souvient très bien de ses débuts au rugby dans la ville et de son amour du football.

EBasque Rugby a fourni près d’une centaine de joueurs à l’équipe de France depuis bleu ils ont disputé leur premier match, en 1906. Le dernier international d’Iparralde était Maxime Funny, qui a fait ses débuts dimanche dernier avec le XV del Gallo face à la Géorgie (41-15).

A la 58e minute du match face à Lelos, une demi-mêlée de Senpere (Saint-Pée-sur-Nivelle) est entrée en jeu pour remplacer Antoine Dupont, le titulaire incontesté et capitaine du XV del Gallo en l’absence de Charles Ollivon, un civil de Lapurtarra. âgé de 28 ans, sur le même terrain où il évoluait à l’Union Bordeaux Bègles, Funny a réalisé « un rêve » et « savouré » ses « vingt premières minutes en bleu » devant ses fans et sa famille, « qui a voyagé en grand nombre « .

Funny a acquis une renommée internationale dans les rangs de l’Union Bordeaux Bègles, un club qui a été promu dans l’élite en 2011 et qui a progressé pour atteindre les demi-finales du championnat de France et de la Coupe d’Europe cette année. Le joueur de Lapurtarra, cependant, est bien conscient de ses racines et attribue ses origines à Senpere chaque fois qu’il en a l’occasion. Il y a trois ans, alors qu’il évoluait encore en deuxième division française avec le Biarritz Olympique, le demi de mêlée s’expliquait sur le portail Mettre Rugby que ses parents « vivent toujours là-bas, comme la plupart de ma famille. Nous sommes une famille assez proche que nous partageons beaucoup. Je me souviens encore quand tout le clan est allé à Bordeaux ou à Toulouse pour soutenir Ximun en finale de Pro D2 », son frère, qui joue encore pour le club rojiblanco. « Au Pays basque, et entre les Funny, on est très proches de la famille et des amis. Dès que j’ai du temps libre, j’en profite pour rentrer chez moi. Parfois je vais aussi voir mon ancien club jouer en Fédérale 3. Oui , je loue un appartement à BAB (Baiona-Anglet-Biarritz agglomération) pour écourter le trajet, mais je sais que je serai de retour après le rugby. »

Comment pourrait-il en être autrement, le premier pas de Maxime dans le monde du rugby s’est fait à Senpere. La ville, qui compte près de 6 000 habitants, peut se targuer d’avoir deux joueurs internationaux puisque le capitaine du XV del Gallo, Charles Ollivon, y a également grandi. Les deux sont nés en 1993 et ​​ont joué ensemble dans la catégorie inférieure de l’Entente de la Nivelle, une équipe composée de plusieurs clubs de Labourd. Ollivon s’est toutefois retrouvé à l’Aviron Bayonnais avant de finir à Toulon : « Nous sommes un grand groupe, une grande génération. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont des amis. moi à Biarritz On a appris les bases du rugby en s’amusant et je m’en souviens depuis tout petit. »

En dehors de sa formation à Senpere, Cute Maxime a toujours eu des références à son frère Ximun, de quatre ans son aîné. Formé au centre de formation des jeunes de l’Olympique Biarritz, entre 2011 et 2016, le défenseur a grandi en tant que joueur à Mont de Marsan. Maxime a rejoint l’équipe première tôt et, en 2014, il commençait déjà à se démarquer parmi les rojiblancos. Les deux frères ont joué ensemble pendant trois saisons, entre 2016 et 2019. Cette année-là, alors que les Biarrots sont toujours en deuxième division, le demi de mêlée a signé deux saisons avec l’UBB.

Les frères Cute se sont à nouveau rencontrés en tant que rivaux dans l’élite cette saison, bien que Ximun ait à peine joué un rôle majeur dans le Top 14. Biarritz et Union Bordeaux Bgles se rencontrent le premier jour de la ligue, alors que les rojiblancos reviennent dans l’élite française du rugby après avoir remporté une promotion il y a quelques mois. Les Biarrots ont remporté la victoire contre vents et marées (27-15) et Maxime a été applaudi par ses anciens supporters.

Bal basque Senpere se surnomme « le berceau de la pelote basque » sur son site internet, et le court marque aussi son international. Charles Ollivon considère qu’avoir pratiqué ce sport « est peut-être la raison pour laquelle j’ai un peu d’agilité sur le ballon »,

Drôle Maxime était aussi « passionné de ballon. Quand j’ai pris la décision de rejoindre Biarritz, j’ai dû arrêter de jouer car les entraînements et les matchs se déroulaient en même temps. Même si j’ai essayé de jouer deux ou trois matchs quand le rugby ça m’a donné temps, j’ai vraiment raté la balle Heureusement, j’ai encore beaucoup d’amis qui jouent et j’ai hâte de les voir dès que je peux, en particulier Peio Larralde – double champion individuel du ratchet – qui est semi-professionnel et l’un des meilleur dans sa discipline.

Son lien avec sa terre a fait de Maxime une ambassadrice de la société de vêtements Katxi Klothing, qui vise à « transmettre une partie de l’extraordinaire richesse de la culture basque » avec ses créations.

début tardif Sur le terrain, le demi de mêlée de Senpere s’est forgé une réputation de joueur travailleur et humble, mais cela n’a pas empêché l’entraîneur Fabien Galthié de s’en apercevoir. En 2020, à l’âge de 27 ans, Funny fera ses débuts avec la France dans le Tournoi des Six Nations, mais, après s’être entraîné avec le groupe international, il n’a jamais été convoqué pour aucun match.

Galthié, cependant, a encore une fois Lapurtarra pour jouer le match amical de ce mois-ci. Bien que le demi de mêlée soit resté sur le banc face à l’Argentine, la semaine dernière, il a enfin pu faire ses débuts en tant que bleu, « une grande étape dans la carrière d’un joueur ».

C’est marrant d’être à nouveau remplacé par Dupont aujourd’hui dans le duel que la France opposera aux All Blacks à Paris (21h00), mais le gamin familier du sport à Senpere peut déjà dire qu’il a atteint l’élite du rugby mondial et qu’il est, pour le moment, le dernier international basque.

En juillet, Etrillard. Funny Maxime n’est pas le seul joueur basque à avoir fait ses débuts avec le XV del Gallo. Première en juillet dernier avec bleu les prostituées de Baiona, Anthony Etrillard, les jeunes d’Aviron et les joueurs actuels de Toulon. Antoine Hastoy Béarnese, né à Baiona, fait également ses débuts à cette époque. Le capitaine du XV del Gallo Charles Ollivon a disputé son premier match en 2014, tout comme Letrot Teddy Thomas – du Racing 92 – et le deuxième ligne Arthur Iturria, joueur clermontois né à Baiona, a fait ses débuts en 2017. Le premier match de Camille Lopez avec la France a débuté en 2013. Clermont Zuberotarra, né en Béarn, a disputé la Coupe du monde au Japon en 2019 et a joué 28 fois, tout comme Thomas. Iparralde, qui compte actuellement près de 310 000 habitants, a fourni près d’une centaine de joueurs parmi les plus de 1 153 qui ont joué pour le XV del Gallo.

