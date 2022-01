Pas tous les bâtons ! L’ex-partenaire de Cristiano Ronaldo…

Louis Saha voudrais ajouter à la polémique suscitée par la présence de Cristiano Ronaldo dans Manchester United. Bien que le Portugais soit une idole au club, il est également vrai que ses buts n’ont pas empêché les Diables Rouges de paresser, en fait beaucoup pensent que sans lui la performance des enfants aurait été bien meilleure et il a déjà été dit qu’en l’été il peut y avoir du mouvement. jorge mendes avec vos joueurs.

L’ancien attaquant de France a eu l’occasion de partager avec le Portugais ses premiers pas à Vieille Trafford et il sait de quoi il est capable, ce qui l’a amené à dire que « Si un joueur a le droit de dire ce qu’il pense dans le vestiaire, c’est chrétien Ronaldo. Beaucoup de ces jeunes joueurs n’ont pas encore fait leur marque. Ils n’ont rien prouvé. Qu’ont-ils gagné ? Il semble que votre dieu ne vous intimide pas, vous ne le respectez pas. »

« Je ne dis pas que les joueurs devraient le considérer comme un dieu, mais on se souviendra de lui comme l’un des meilleurs joueurs du monde. En tant que joueur, si tu ne supportes pas les critiques, ce n’est pas normal, parce qu’il vient de dire ça. pour aider les joueurs à se développer. Il veut gagner des trophées et sait comment le faire, donc les joueurs doivent l’écouter », a-t-il ajouté pour clarifier la confusion avec ses mots concernant le « dieu » qui pourrait être interprété contre Cristiano Ronaldo.

Quatre saisons, il est aux côtés d’un jeune homme CR7 il suffisait de le voir évoluer comme peu d’autres et finalement devenir un champion L’Europe , dernière fois Manchester est sorti vainqueur de champion Ligue en grande saison pour le crack portugais. Cependant, cette deuxième étape lui a donné mal à la tête et des propos récents suggérant que l’équipe doit faire un pas en avant pour ne pas concourir pour la septième ou la sixième, voire la cinquième, n’ont fait que provoquer davantage d’inconfort dans le vestiaire.

Étant donné les chances extrêmement faibles de se battre pour le premier ministre, chrétien Je veux jeter le reste pour champion et aller le plus loin possible, non seulement pour le gagner mais pour continuer à étendre le record qu’il a dans cette compétition et dans sa carrière, ce qu’aucun autre joueur actif n’a pu atteindre. Ces chiffres ont été récemment reconnus par FIFA en lui décernant le prix du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale.

Beaucoup de notes, moins de respect et moins de mémoire

Il a été confirmé à maintes reprises que le football est une question de moments et/ou de sensations, cette fois-ci, il s’agit davantage de la façon dont les personnages sont Messi vous chrétien Ils sont attaqués tout le temps, comme s’ils attendaient un plongeon pour passer des factures en attente qui n’ont même pas de sens au regard des duels électriques et passionnés qu’ils nous ont offerts pendant 10 ans dans l’élite avec champion et le Ballon d’Or pour tous.

Messi en France et chrétien en Angleterre, mais plus que le second, qui a vu son but couvrir l’écart mais n’a été reconnu que lorsqu’il manquait, lorsqu’il a convaincu Chiellini quand on parle de l’absence du portugais dans Juventus. « Son but ne nous a pas permis de voir les problèmes que nous avions et en même temps il nous a détendus… maintenant qu’il n’est pas là, nous pouvons voir nos lacunes et nous devons les résoudre », a déclaré le capitaine des Bianconero.

situation dans Manchester United C’est compliqué pour tout le monde et surtout pour chrétien Ronaldo, qui a vu comment ses dernières années dans l’élite l’ont fui dans une querelle d’ego, de performances et de divisions institutionnelles qui, à la fin de la saison, aurait pu le voir plier bagage, aux côtés de Pogba vous auto défense, deux joueurs qui quittent le club pour la fin de saison sans oublier Van de Beek, qui n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir.