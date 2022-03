Sergio Ramos est déterminé à quitter le PSG. Les chronomètres expérimentés pourraient atterrir en Premier League

Sergio Ramos a rejoint le Paris Saint-Germain avant le début de la saison, mais en raison de problèmes de santé, il n’a joué que quelques matchs pour cette équipe. Comme le rapporte « AS », l’Espagnol pourrait rapidement se séparer du vice-champion de France.

Le chronomètre a représenté les couleurs du Real Madrid pendant plusieurs saisons. Après plus d’une décennie à jouer pour « Królewskie », il a quitté l’équipe, sans renouveler un contrat qui expire en juin 2021.

Le reste du texte sous la vidéo

Plusieurs autres clubs étaient également intéressés par ses services. Au final, Ramos s’est engagé avec le PSG avec qui il a signé un contrat de deux ans. Mais jusqu’à présent, ce transfert a échoué.

La cause principale est le problème de santé du joueur, qui n’a jusqu’à présent joué que cinq fois pour l’équipe de la capitale française. Il était possible que tout se termine avec son départ rapide.

Bien que le contrat de Ramos soit toujours valable jusqu’en juin 2023, comme le rapporte « AS », le footballeur est déterminé à quitter le PSG plus tôt. C’est aussi le résultat d’événements récents.

Avant la rencontre du week-end avec Bordeaux, les fans des finalistes français ont hué non seulement l’Espagnol, mais également Neymar et Leo Messi. On dit qu’il a versé une coupe d’amertume.

Selon les journalistes, Ramos pourrait aller en Premier League – Manchester United serait intéressé par ses services. Cependant, il est possible que le chronomètre décide de mettre fin à sa carrière en raison de blessures persistantes.