Dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine | L’Ukraine voit « la possibilité de parvenir à un accord » malgré les « contradictions » dans les négociations avec la Russie | International

Que s’est-il passé ces dernières heures en Ukraine

Au 20e jour de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, voici les données clés à 20h00 le mardi 15 mars

Les troupes russes ne se sont pas rendues dans le sud de l’Ukraine. Au moins 400 personnes ont été détenues à Marioupol . Hôpital de soins intensifs (Sud-Est), selon la Commission des droits de l’homme du Parlement ukrainien. C’est l’une des villes les plus attaquées par l’armée russe, dont les couloirs humanitaires sont en proie à des bombardements constants. Après une journée fermée, deux convois de 80 bus escortés par le Comité international de la Croix-Rouge ont quitté la voie d’évacuation de Sumi, une autre ville du sud de l’Ukraine, vers Poltava, contrôlée par l’Ukraine. Pendant ce temps, la destruction de Kharkiv, la deuxième ville la plus peuplée du pays, se poursuit. Le maire a confirmé que plus de 600 bâtiments ont été démolis.

Joe Biden voyage en Europe. Le président des États-Unis se rendra à Bruxelles la semaine prochaine pour participer en personne au sommet du Conseil de l’Europe (EUCO) et aux réunions de l’OTAN. L’annonce a été faite le jour même où le président ukrainien, Volodímir Zelenski, avait supposé que son pays ne ferait pas partie de l’Alliance atlantique, lors d’une réunion présidée par la Grande-Bretagne.

Les sanctions se sont poursuivies des deux côtés. La Russie a interdit à Biden, au secrétaire d’État Antony Blinken et à d’autres hauts responsables américains d’entrer dans le pays. Dans le même temps, le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions affectant les intérêts de la Russie et du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et de son épouse.

Trois premiers ministres d’Europe de l’Est sont déjà à Kiev. Le Premier ministre ukrainien, Denis Shmihal, a assuré via son compte Twitter que son homologue polonais, Mateusz Morawiecki ; tchèque, Petr Fiala; et le Slovène Janez Jansa sont arrivés dans la capitale ukrainienne. Trois chefs de gouvernement ont voyagé en train mardi au milieu de l’escalade des attaques russes contre la ville pour transmettre à Zelensky le « ferme soutien » des Vingt-Sept.

La guerre vise également les journalistes. La chaîne Fox News a annoncé mardi le décès de Pierre Zakrzewski, caméraman de la chaîne américaine. Il est mort quelques heures après que le véhicule dans lequel il voyageait ait été attaqué lundi à Horenka, dans la banlieue de Kiev. La journaliste ukrainienne Oleksandra Kuvshynova était avec lui au moment de l’attaque (bien qu’il ne soit pas clair s’il travaillait pour le même média), et il a également perdu la vie, a confirmé le ministère ukrainien de l’Intérieur. Un troisième journaliste, l’envoyé spécial de Fox News Benjamin Hall, a été blessé et hospitalisé. En Russie, Marina Ovsianikova, journaliste « non combattante », a été sanctionnée d’une amende de 30 000 roubles (environ 250 euros), par un tribunal de Moscou. Cette amende ne signifie pas que vous éviterez la prison. Ce n’est que le début de sa comparution devant le tribunal.

Sur la photo, un pompier tente d’éteindre l’incendie d’un immeuble résidentiel bombardé à Kiev (AP Photo/Vadim Ghirda).