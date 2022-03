Adieu sur France 2, le récit du dossier devenu une urgence pour le conseil

Il y a un paradoxe évident, mais ce n’est qu’un parmi tant d’autres, dans la question de suspension de la retransmission en Vallée de France 2. Cela se traduit par le fait que les programmes dans lesquels de nombreux téléspectateurs valdôtains se sont plaints d’être passés à côté ces derniers jours, de voir des événements sportifs et des films (mais aussi des émissions de divertissement, comme celles de Nagu, ou des éclairages d’investigation comme « Envoyé Spécial » ), représentent la raison pour laquelle la deuxième chaîne publique française a disparu de la télévision dans la région.

« Tweets » des membres du Conseil

Si le vote officiel de la place Deffeyes n’a pas été relevé (la seule communication reçue est celle relative à un nouveau partenariat avec France Médias Monde « pour la retransmission de France24), de le faire noir sur blanc avec un tweet, en réponse au twitter d’un follower , est membre du conseil régional Luciano Caverigrand connaisseur du dossier puisqu’il est déjà membre du parlement et de l’exécutif de Rai : »France Télévision n’autorise pas la retransmission de France 2 pour des raisons de droitsFondamentalement, la distribution de la plupart des contenus quotidiens du diffuseur n’est pas possible en dehors du territoire français.

La « bombe » a explosé dans la main de Giunta

Le nœud, à ce qu’on devine dans les couloirs du bâtiment régional, n’est pas nouveau, mais le gouvernement Lavevaz l’a trouvé en main, nonchalamment, avec changement d’opérateur de réseau assurant la retransmissionà la suite d’un appel d’offres annoncé par le ministère du Développement économique en mai 2020. Si d’ici là Rai s’en occupe par l’intermédiaire des sociétés de son groupe, la balle est désormais passée aux pieds d’Ei Towers Spa, propriétaire de l’infrastructure technique nécessaire à l’approvisionnement de Mediaset Signaux de groupe dans la vallée.

La demande « embarrassante » à la place Defeyes

En vue de la finalisation du contrat de service avec le Territoire, la société écrit le 23 décembre à Piazza Deffeyes et récapitule les chaînes à retransmettre (« France 2 », « Rts Un » et « TV5 Monde », indiquant également le satellite à dont il a capté le signal), mais ajouter deux phrases qui créent un court-circuit dans la maison du destinataire. « La fourniture de services par Ei Towers – est le premier – sous réserve de fournir par le client (Régional, éd.) Dispositifs (par exemple Cam, carte à puce) pour le décryptage des signaux audio et vidéo » .

C’est un problème, car une partie de cette opération, d’un profil purement technique, cela a été fait – bien qu’il n’y ait aucune confirmation codifiée – chez Rai, dont le contrat est arrivé à expiration (et qui, à la retransmission, a également un différend de millionnaire non résolu avec les Régions, qui concerne l’aspect infrastructure, pas le contenu cependant). Cependant, si possible, la deuxième phrase ajoute également un autre problème critique à celui qui détient la lettre.

« Les clients (encore une fois le gouvernement local, ndlr) – a écrit Ei Towers – promettent également de fournir la documentation certifiant l’autorisation de retransmission de signaux audio et vidéo radiodiffuseurs étrangers de la zone technique régionale 02 Vallée d’Aoste. » Un tel accord existe pour TV5 Monde (signé par le président de l’époque Augusto Rollandin en 2012), alors que pour France 2 et RTS Un il n’existe pas d’accord de ce type.

L’exécutif « nettoie » la situation

Le conseil est présidé par Erik Lavevaz il se trouvait ainsi face à un choix pratiquement obligatoire, compte tenu de la nécessité de « réinitialiser » la situation, le ramenant à une place non glissante pour les institutions et se mettant en situation d’éviter d’éventuels contentieux avec le nouvel opérateur. Elle l’a fait par délibération le 6 mars dernier, en suspendant la rediffusion de France 2 et en lançant une « joint-venture » avec le groupe propriétaire « France 24 » (et, tant qu’à faire, en prolongeant l’accord avec « TV 5 Monde »).

Dialogue pour France 3 demain

A ce stade, après avoir balayé tous les dossiers critiques, le gouvernement entend renouer le dialogue avec « France Télévision », pour étoffer le « bouquet » éparpillé dans la Vallée. chaîne est considérée comme plus conforme à l’esprit de la francophonie transfrontalière, que la « France 3 » qui a voté pour la région régionale (et celle non riche en contenus avec un poids élevé des droits de retransmission). Cela se fera également dans le cadre le plus naturel des relations bilatérales et de l’exercice de l’autonomie, politique, avec des contacts avec les autorités françaises en Italie.

Interrogations sur le passé

À l’issue du dialogue, l’avenir apportera des réponses, mais certaines questions demeurent quant au passé. Pourquoi Région ? ne vous déplacez pas en amont sur des dossiers qui risquent de devenir très « sensibles » (le modèle sud-tyrolien est construit, par exemple, à partir d’une société ad hoc) ? Le silence, d’un point de vue officiel, enveloppa la question. Cependant, la vraie piste peut être atteinte par la lecture de l’accord approuvé par le conseil régional dirigé par Auguste Rollandin par une résolution du 30 octobre 2009, il sera établi avec la Rai, qui deviendra plus tard le « bras opérationnel » de la radiodiffusion. Elle précise que « la Rai n’agit qu’en tant qu’opérateur de réseau » et que la Région « s’engage à garantir l’autorisation des éditeurs pour la diffusion via le Service ».

Un renversement de perspective par rapport à la ligne choisie jusqu’à ce point (le signal de répétition dans la Vallée a commencé en octobre 1975), lorsque l’aspect « faisabilité » de la retransmission, non seulement au niveau « matériel », était l’une des tâches de TV gouvernementale, tandis que la Région a fourni un simple « feedback » sur une chaîne jugée adéquate pour une proposition francophone dans la Vallée. Depuis l’époque de la nouvelle alliance, au fil du temps, place Defeyes il semble également avoir tenté de conclure un accord spécial avec le radiodiffuseur liémais si les « cousins » de la Suisse ne semblent pas s’y opposer ouvertement, les Français lèveront le nez, notamment sur la question des droits, même sans qu’il y ait polémique à ce sujet.

« Des mots que je ne t’ai pas dit »

Cependant, le signal continue d’être distribué dans la région à ce jour, un aspect des plus indescriptibles de tout le problème. La donnée, encore paradoxale, est que tous ceux qui réclament actuellement le retour de « France 2 » (une pétition a également été activée sur la plateforme change.org et a déjà dépassé les 1 000 signatures) considèrent cette retransmission comme un droit acquis, du fait de une habitude développée au fil des années, mais cela résulte du fait que les dirigeants régionaux – pas les anciens, pas les actuels – il n’a jamais expliqué que ce n’était pas le cas et que les propositions de télévision de langue française ne devraient pas être interprétées à travers une liste prédéterminée de diffuseurs, mais sous la forme d’un « bouquet » de contenu en français.

Une option technologique révisée?

En arrière-plan, cependant, elle semble peu expliquée (sinon en partie par la difficulté de planifier une entité confrontée à tant d’aléas et longues vacances de la haute direction du Département de l’innovation et de l’agenda numérique) afin que les Régions, techniquement, continuent à suivre la voie de la télévision numérique terrestre.

Une technologie qui, compte tenu de la morphologie de la Vallée, nous oblige à nous appuyer sur des stations de retransmission coûteuses en fonctionnement et en maintenance (surtout en période de forte énergie) et qui, si elles sont insuffisantes, n’offrent pas de couverture avec la prise de contrôle de la tour Ei). L’expérience de la pandémie et de la nouvelle génération de télévision met sous nos yeux que « tv sur ip », c’est-à-dire utiliser Internet et le streaming, pas de la science-fiction et permet également, à travers les applications de divers diffuseurs, l’utilisation d’une expérience d’audience complètement différente, personnalisée et « à la demande ».

C’est une question politique

Au premier plan demeure cependant un aspect purement politique, la francophonie faisant partie de l’ADN autonome valdôtain. Mario AndrioneLe président de Giunta en octobre, il y a 46 ans, lorsque la Rai envoya les quatre premiers répéteurs en retransmission, salua la journée en évoquant « un moment important de l’histoire de notre Vallée », car « avec des téléviseurs en français les Valdôtains pourront renouer avec la culture qui leur appartient depuis des siècles« Et » les émissions en français seraient un moyen légitime d’enrichir « sociologiquement » des milliers d’immigrés dans un pays qui jusqu’alors les trouvait malheureusement plutôt hostiles ».

Dino Viérinà la tête de l’exécutif pas au moment de la naissance du différend avec Rai (nous en septembre 1996), en plus des députés de l’époque Caveri et Guido Dondeynazne les a pas envoyés dire à la télévision d’État, soulignant que la place Deffeyes « n’était pas d’accord » accepter que tout dialogue concernant la relation entre la Région et la Rai soit réduit à une simple affaire d’argentLa question devient alors : la situation d’aujourd’hui pourrait-elle être différente si le dossier, semble-t-il, ne s’écartait pas des principes et de la dialectique inter-agences ? La réponse, cependant, pourrait difficilement venir des locataires actuels de l’immeuble (qui sont en charge du jeu. À partir de maintenant).