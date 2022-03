Animation poétique – Dernières nouvelles du Guatemala

Association guatémaltèque de la guilde des éditeurs et Ministère de la Culture et des Sports et relations extérieures a annoncé la XIXe Foire internationale du livre au Guatemala (Filgua 2022), Runimaq’ij ri Wuj Chi Iximulew (l’axe thématique est le début de la décennie des langues indigènes), qui a fait de la République de Corée l’invité d’honneur et dédié à l’éditrice Irene Piedra Santa.

Présentation de la Foire internationale du livre -Filgua- édition 2022, à laquelle assisteront l’invitée d’honneur de la République de Corée et Mme Irene Piedra Santa.

L’événement littéraire aura lieu du 7 au 17 juillet dans l’arène d’exposition Forum Majadasle lieu d’expositions et de ventes de livres, ainsi que la présentation de l’actualité éditoriale nationale et internationale, en présentiel et en virtuel.

« C’est une vitrine interculturelle, un échange pour faire découvrir la richesse du pays.Diane Lopez Président de l’Association des éditeurs guatémaltèques (AGEG)

Diana López, présidente de l’Association guatémaltèque de la Guilde des éditeurs (AGEG), soulignant le travail d’Irene Piedra Santa, faisant référence aux lettres guatémaltèques, car « elle était une infatigable promotrice de la lecture ». « Nous sommes heureux d’annoncer le face à face Filgua, où nous aurons l’occasion de nous rencontrer face à face, de nous sentir plus proches de la communauté et, en plus, cette année commence la décennie de la langue maternelle », a déclaré López. .

Cette édition est dédiée à la sociologue et spécialiste de la lecture et de l’écriture Irene Piedra Santa.

Atzum Arévalo de Moscoso, vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré : « Les pays sont fiers que d’autres pays aient manifesté leur intérêt à participer. Cette activité représente la proximité entre nos pays et les bonnes relations qui nous unissent.

Christian Calderon, vice-ministre de la Culture, a souligné que les livres sont des fenêtres sur le monde, il est donc important d’encourager la lecture au Guatemala pour diffuser les connaissances.

Le responsable a parlé d’autres questions telles que le fait qu’ils faisaient la promotion d’une initiative légale intitulée Reading Development et qu’ils avaient été en pourparlers pour faire des enfants Filguay à l’intérieur du pays.

Le sous-ministre Calderon a souligné l’importance des événements littéraires.