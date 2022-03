Nations League 2022/23 : calendrier, transferts, tableaux & Co. | nouvelles du football

En juin 2022, l’UEFA Nations League entrera dans sa troisième saison. Le tirage au sort a eu lieu le 16 décembre. Toutes les informations sur les groupes allemands, les émissions de télévision et Co. peut être trouvé ici.

En 2022, le football international reprendra du service. Non seulement la controversée Coupe du Monde de la FIFA au Qatar aura lieu à la fin de l’année, mais l’UEFA Nations League entamera également sa troisième saison. Le groupe est déterminé depuis le tirage au sort du 16 décembre dernier. A qui l’Allemagne doit-elle aller ? Et comment s’est passé le tournoi ? Nous avons clarifié les questions les plus importantes sur la Ligue des Nations 2022/23.

Qu’est-ce que la Ligue des Nations de l’UEFA ?

La Ligue des Nations est organisée par l’association européenne de football UEFA Tournoi dans le système de ligue de toutes les équipes nationales européennes. L’idée derrière la Ligue des Nations : toujours de la compétition, fini les examens exténuants. Les compétitions de l’UEFA ont eu lieu pour la première fois en 2018, depuis lors une nouvelle saison a lieu tous les deux ans.

Comment se passe la Ligue des Nations 2022/23 ?

Dans la Ligue des Nations, prenez Équipes nationales des 55 membres de l’UEFA sections et réparties sur quatre ligues. Dans les ligues A, B et C, 16 équipes s’affrontent chacune dans quatre groupes qui étaient auparavant composés de quatre équipes. En Ligue D, les sept équipes restantes jouent en deux groupes – l’un avec quatre équipes, l’autre avec trois équipes.

Dans chaque groupe de chaque ligue, toutes les équipes s’affrontent deux fois – une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Les quatre vainqueurs du groupe de la Ligue A se qualifient pour le tournoi final, qui opposera les vainqueurs de l’UEFA Nations League.

Dans les ligues B, C et D, les quatre vainqueurs de groupe accèdent à la ligue supérieure suivante. De plus, les quatre derniers groupes des ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure suivante, tandis que les quatre derniers groupes de la ligue C doivent jouer dans ce qu’on appelle un « playout ». Semblable aux matchs de relégation en général, les deux perdants de ce match seront relégués – en ligue D.

Nations League 2022/23 : Qui est contre l’Allemagne ?

Les groupes de la Ligue des Nations 2022/23 sont tirés au sort le 16 décembre 2021. L’Allemagne débute en Ligue A et dans le Groupe 3 doit faire face à l’Italie, l’Angleterre et la Hongrie.

Toujours en Ligue A, les pays suivants se rencontrent dans différents groupes :

Ligue A, Groupe 1 : français, danois, croate, autrichien

Ligue A, Groupe 2 : Espagne, Portugal, Suisse, République Tchèque

Ligue A, Groupe 3 : italien, allemand, anglais, hongrois

Ligue A, Groupe 4 : Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de Galles

Toutes les autres ligues et groupes sont listés ici.

Calendrier de la Ligue des Nations 2022/23 : Quand l’Allemagne jouera-t-elle ?

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 ayant lieu en novembre et décembre, les matches de groupe de la Ligue des Nations se joueront dans l’espace libéré cet été. Les joueurs nationaux n’ont pas beaucoup de temps pour souffler après la fin de la saison en championnat national.

L’équipe allemande débutera la nouvelle saison de la Ligue des Nations contre l’Italie le 4 juin. L’entraîneur de la DFB, Hansi Flick, veut utiliser le jeu pour continuer à se préparer pour la Coupe du monde 2022.

UEFA Nations League – DFB-Elf pertandingan matches samedi 4 juin 2022 Italien – Allemand mardi 7 juin 2022 Allemand – Anglais samedi 11 juin 2022 Hongrois – Allemand mardi 14 juin 2022 Allemand – Italien vendredi 23 septembre 2022 Allemand – Hongrois lundi 26 septembre 2022 Anglais – Allemand

Les dates les plus importantes de l’UEFA Nations League 2022/23

Après les matches de poules de l’été 2022, la Ligue des Nations connaîtra une « trêve Coupe du monde ». Les demi-finales et la finale auront finalement lieu à l’été 2023, les play-outs pour le reste des ligues C sont prévus au printemps 2024 :

Tous UEFA Nations League se termine 2022/23 Play-out 2020/21 24/25 mars & 28/29. Mars 2022 Phase de groupes : Journées 1 & 2 2-8 juin 2022 Phase de groupes : Journées 3 et 4 8-14 juin 2022 Phase de groupes : Journées 5 et 6 22-27 septembre 2022 demi finales 14./15. juin 2023 Finale & match pour la 3ème place 18. juin 2023

Où est la Ligue des Nations en direct à la télévision et en streaming ?

L’endroit exact où l’UEFA Nations League sera diffusée à la télévision n’a pas encore été décidé. Les deux premières saisons ont été diffusées sur le service de streaming DAZN. Bien sûr, tous les matchs de l’équipe nationale allemande doivent être diffusés à la télévision gratuite et sera affiché en conséquence sur l’ARD ou le ZDF.

Qui a remporté la Ligue des Nations 2020/21 ?

Le vainqueur de la Ligue des Nations régnante était la France. L’équipe autour de la superstar Kylian Mbappe a battu l’Espagne 2-1 lors de la finale de 2021 et a remporté la Coupe de la Ligue des Nations pour la première fois. Le vainqueur de la première édition de 2019 était le Portugal.

La Ligue des Nations se qualifiera-t-elle pour l’Euro 2024 ?

Dans quelle mesure l’équipe a-t-elle utilisé la Ligue des Nations pour Championnat d’Europe 2024 en Allemagne peut se qualifier, l’UEFA reste floue, car le mode de qualification pour le tournoi n’a pas encore été entièrement décidé. Cependant, il est fort probable qu’au moins quelques équipes pourront obtenir des billets pour l’EM 2024 via la Ligue des Nations : lors de la première édition de la compétition, une équipe de chaque ligue s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe 2020.

