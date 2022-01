Semaine Autíčkářův : chargeurs rapides Opel Astra, Peugeot 308, DS4 et PRE | Des nouvelles

Le sac de nouvelles a été déchiré la semaine dernière. Stellantis Group nous a offert trois nouveaux modèles – Opel Astra, Peugeot 308 et DS4. Nous avons également de bonnes nouvelles pour les passionnés de vélo de course et d’électromobilité.

Opel Astra: l’expérience de conduite resterait purement allemande

En ce qui concerne la nouvelle Astra, peut-être que l’un d’entre nous s’est posé la question fondamentale : l’ancien hit allemand maintiendra-t-il son identité sur le terrain de PSA, c’est-à-dire l’inquiétude de Stellantis ? La nouvelle conception du mât du crossover a suscité des inquiétudes légitimes quant au fait que la marque Opel ne restera à l’avenir qu’un logo ajouté à Citroën et Peugeot de toutes formes et tailles…

Bien qu’Astra n’ait jamais été le symbole d’une technologie extraordinaire ou d’un design inventif, nous le connaissons tous depuis l’enfance et nous avons parfois un lien sentimental avec lui. La première génération a vendu quatre millions d’unités en dix ans, et les ventes totales des cinq générations précédentes sont passées à 15 millions. L’Astra est simplement une voiture pour les masses, assez bonne, assez digne, avec un rapport qualité-prix très favorable.

La sixième génération à venir se présente sous sa forme la plus classique – comme une berline à cinq portes. Le design correspond parfaitement à l’identité de la nouvelle Opel Vizor, le modèle Mokka se révélant être une première en 2020. Lorsqu’il s’agit principalement de se distinguer par les lignes épurées et minimalistes de son cousin français, cela fonctionne parfaitement – la voiture en direct a fière allure ainsi que précis. Sous la surface, bien sûr, il y a du ventre français. La plate-forme EMP2 Astra est partagée avec les Peugeot 308 et DS4, tout comme les moteurs – essence 1.2 et diesel 1.5. Cependant, Opel continue de promettre le développement, la production et la « sensation » globale allemande, qui doivent être assurées non seulement par la conception, mais également par le châssis, la direction et la cabine, tous spécialement réglés pour une fonctionnalité idéale à des vitesses d’autoroute. Il va falloir se contenter de promesses pendant un moment, car on ne peut toucher Astra que lors d’une présentation statique. La cabine dispose également de superbes sièges avec certification AGR, plus d’espace étant donné les matériaux de qualité et les bandes d’affichage interconnectées sont très attrayantes. La molette de volume et les boutons AC sont exactement là où ils devraient être, et nous avons testé que vous pouvez voyager confortablement dans la deuxième rangée. En revanche, ce qui ne nous rend pas heureux, ce sont les surfaces brillantes, qui se transforment très vite en surfaces ridées. Qu’est-ce que vous avez tous avec cette laque pour piano ?

Le prix de base de 479 990 couronnes peut sembler relativement élevé, mais vous obtiendrez une voiture bien équipée pour cela, pas de holobyt. Le niveau d’équipement le plus bas de l’édition comprend, par exemple, les capteurs de stationnement avant et arrière, les phares antibrouillard, le démarrage sans clé, la climatisation automatique, la connectivité sans fil, les feux avant et arrière à LED, le régulateur de vitesse, la commande avant électrique et un tas de sécurité et systèmes d’assistance. Si vous spécifiez le kit Ultimate Ultimate et ajoutez un lecteur PHEV, le prix montera à 939 990 CZK.

La première voiture arrivera en République tchèque en avril, les deux prochains mois, vous attendrez le break. Soit dit en passant, à un égard, l’influence française est positive – Astra est proposée dans de super couleurs.

DS4 : L’avenir appartient au confort matériel et au luxe

Quand ils l’ont fait, ils se sont dit sur Stellantis et, avec la nouvelle Astra, ont lancé un tout nouveau modèle DS4. La marque DS a trouvé sa place au soleil assez rapidement et aujourd’hui dans le monde automobile elle est synonyme de charme, de confort et de savoir-faire de luxe à la française. Certainement une voiture pour les filles, pourrait-on dire. Mais la nouveauté s’adresse avant tout aux hommes. Le Four, qui est le quatrième modèle de l’offre du constructeur automobile, est un modèle très important, car il devrait être la combinaison optimale de taille et de prix.

La plate-forme est la même que celle que nous avons vue il y a quelque temps chez Astra, offrant les moteurs essence, diesel et PHEV de base (ajoutés à certaines des variantes les plus puissantes avec la DS4, la transmission toujours automatique), mais sinon la voiture est un excellent exemple de la façon dont un monde différent pourrait être construit sur une seule fondation. Sur l’amortisseur adaptatif, qui peut ajuster ses paramètres en fonction des informations de la caméra frontale, la cabine flotte comme un aéroglisseur, ce qui améliore encore le silence dans l’avion (uniquement dans les hybrides en mode EV, bien sûr). Tout ce que vous touchez ici est un régal pour les récepteurs tactiles, qu’il s’agisse de cuir nappa souple, d’alcantara, de bois véritable ou de détails en carbone. De nombreux éléments de la cabine sont fabriqués à la main et vous pouvez le constater par l’impression générale. C’est bien qu’il y ait aussi des voitures pour les personnes qui sont fondamentalement concernées par la technologie et qui veulent juste rendre leur voyage agréable. Bien sûr, il est également amusant et confortable, soutenu par un équipement de confort complet et un système d’aide bien conçu. L’affichage tête haute est agréable à regarder et peut stocker de nombreuses informations sans être gênant pendant la conduite, la conduite assistée a toutes les fonctions que la technologie d’aujourd’hui peut faire et est autorisée par la loi.

Vous pouvez choisir la DS4 en trois variantes, en plus du crossovero-hayon de base ainsi que des versions outdoor cut Cross et Dynamic Performance Line. Cependant, la différence est purement de conception, vous chercherez en vain le châssis ou la garde au sol. Le prix commence à 720 000 et peut atteindre 1,2 million.

Le constructeur automobile prévoit une version entièrement électrique pour 2024. Le passage à la nouvelle plateforme STLA Medium signifiera également la fin des véhicules non électriques.

Peugeot 308 : Après huit ans avec un nouveau logo

Pour couronner le tout, nous avons l’impatiente Peugeot 308, qui dans sa dernière génération s’est adjugée le titre de voiture européenne de l’année. Dans sa troisième génération, il mesure 11 cm de haut et comprend quelques améliorations bienvenues, telles que les lumières LED Matrix, le volant chauffant et CarPlay ou Android Auto sans fil.

Si vous jetez un coup d’œil à l’intérieur de la cabine, vous ne manquerez pas le fait qu’ici – comme sur l’Astra et la DS4 – beaucoup de nettoyage. Pour les trois proches, le contrôle encombre le terrain avec un espace de rangement ou un élégant espace propre. À première vue, c’est impressionnant, surtout quand l’écran a beaucoup de jolis graphismes et que ceux du tableau de bord ont même un effet 3D. Cependant, les inconvénients restent les mêmes – par exemple, contrôler le climatiseur à partir d’une carte radio peut être un peu gênant pendant la conduite. Peugeot essaie d’aider au moins avec le système de contrôle i-Toggle, qui est une bande de boutons d’affichage avec des fonctions optionnelles. Ici, vous pouvez définir des raccourcis vers vos stations de radio préférées, les températures souhaitées ou les contacts téléphoniques fréquemment utilisés.

L’offre de motorisations sera généreuse et comprendra des motorisations essence, diesel et hybrides. Qu’avons-nous trouvé lors de notre essai routier d’une demi-heure sur les routes autour de Prague ? Ce 300 est un moteur à essence à trois cylindres qui est une voiture parfaitement maniable avec beaucoup de style. Et si quelqu’un de la dernière génération était dérangé par le petit volant carré et le tableau de bord surélevé, ils vont le déranger cette fois aussi. Vous paierez au moins 490K pour une Peugeot 308, le PHEV le plus cher coûtera 1 020 000 CZK.

En conclusion, disons parmi les sept finalistes du sondage European Car of the Year, trois cent huit de plus cette année. Fait intéressant, c’est le seul concurrent offert avec un moteur à combustion interne.

De nouvelles règles pour WSBK et le retour de Triumph

Triumph a annoncé le retour de la série World Superbike Championship (WSBK). Surtout dans la catégorie Supersport, l’équipe Dynavolt Triumph entrera dans la saison 2022 avec le pilote estonien Hannes Sommer. Là, dans un futur proche, ils mesurent une puissance moteur de 600 ou jusqu’à 675 quand ils n’ont pas un cylindre (Triumph), ou 750 quand ils n’ont pas deux cylindres (Ducati). Mais ces derniers temps, six kilogrammes meurent, en raison d’une baisse générale de la demande, et plus encore en raison de la norme de l’euro dans notre pays. De nombreuses marques ont emprunté une voie différente ou ont réduit leurs ambitions de course à la classe la plus élevée. Cela signifie également que si vous voulez courir dans le SSP aujourd’hui et ne pas piloter une machine de cinq ans ou plus, vous avez le choix entre une Yamaha R6 ou une Yamaha R6. Ceci, bien sûr, sape l’attrait du public lorsque vous ne pouvez pas soutenir votre marque.

La direction de l’usine a donc réagi en modifiant les règles, notamment en augmentant le volume maximal autorisé. Ainsi, Triumph avec une évolution de moteur plus grande (765) et Ducati peuvent participer même avec un couvercle 960cc. Apparemment, ils ont trouvé un moyen de créer un champ de départ juste et équilibré. La solution spécifique n’est pas encore connue, mais je ne pense pas que ce soit une tâche facile. Limiter la puissance de pointe à elle seule ne suffira pas, car tout le couple sous la courbe fera toujours une grande différence en raison du volume plus important. Même l’utilisation d’un limiteur en aspiration ne serait pas un réel problème ; ils interrompirent de nouveau la petite guerre. Nous voulons connaître la forme finale de la règle et la solution pour cet écart de volume. Pour nous, cela ne signifie essentiellement que des avantages. Ce sera plus intéressant à regarder, surtout j’aurai quelqu’un à soutenir, et enfin la série limitée de la nouvelle Daytona 765 pourra s’étoffer un peu, donc on pourra l’acheter !

De zéro à trois cents : le chargeur Prague Energy le plus puissant

La société Pražská energetika (PRE) a officiellement lancé une borne de recharge pour voitures électriques portant le numéro de série 300. C’est un très bon numéro et mérite quelque chose de spécial. Dans le cas du PRE, il s’agit d’un chargeur à la périphérie de Prague dans la ville du sud. Cet endroit est idéal pour les chargeurs, situé non loin de la sortie de l’autoroute D1 et en même temps directement sur le parking du restaurant Spojovna. Vous pouvez rendre la recharge des voitures électriques plus amusante avec une tasse de café, par exemple – cela peut être trivial, mais de nombreux chargeurs ne l’offrent pas de nos jours et vivre avec une voiture électrique complètement chargée quelque part au milieu du désert n’est pas très cool du tout.

Mais il ne restera plus de temps pour un gros déjeuner, car le chargeur Jubilee a une autre astuce – une puissance de charge de 300 kW. Et c’est beaucoup. En fait, c’est le maximum que vous pouvez avoir sur le réseau PREpoint. La plupart des voitures électriques d’aujourd’hui ne peuvent même pas tirer pleinement parti de cette puissance, mais vous pouvez être assuré que, quelle que soit la voiture électrique que vous possédez, cette station fournira de l’électricité le plus rapidement possible. Le chargeur est capable d’augmenter l’autonomie de l’Audi e-tron GT à 100 kilomètres en seulement cinq minutes.

Bien sûr, cela ne s’est pas terminé avec trois cents. Le plan ambitieux de Pražská Energetika prévoit l’ouverture de cent cinquante autres stations sur le réseau PREpoint plus tard cette année.