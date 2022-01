Coupe du monde de football : la France et la Belgique se qualifient – Sport

Après le Danemark et l’Allemagne, la France et la Belgique, tenantes du titre, se sont également qualifiées pour la Coupe du monde au Qatar. Les Pays-Bas, en revanche, ont étonnamment attribué le premier ballon de match.

L’Equipe Tricolore a battu le Kazakhstan 8-0 (3-0) à Paris samedi soir et lors de la huitième et dernière journée du match, elle ne pouvait plus être éliminée de la première place du groupe D. Après avoir battu la Bosnie-Herzégovine 3-1 (1 -0) mardi (8h45 CET) dans un duel à distance avec l’Ukraine (9), la Finlande (11 points) compte encore deux points pour la deuxième place, mais accueille la France, vainqueur du groupe.

Dans le groupe E aussi, les vainqueurs et donc les titulaires de la quatrième Coupe du monde d’Europe ont été décidés tôt : la Belgique a battu l’Estonie 3-1 (1-0) et a progressé de 19 points. Grâce à 5:1 (2:0) contre la Biélorussie, le Pays de Galles (14) a les meilleures cartes dans l’affrontement à long terme avec les Tchèques (11) mardi soir pour une place en séries éliminatoires, où les dix meilleurs deuxièmes du livres de groupe.

Les Pays-Bas n’ont pas profité des erreurs de la Norvège lors du match nul 0-0 contre la Lettonie : même une avance de 2-0 au Monténégro n’a pas suffi aux Oranje – encaissant deux buts dans les arrêts de jeu pour porter le score à 2-2. Avec 20 points, Elftal reste en tête, mais doit désormais s’imposer face aux poursuivants norvégiens mardi.

Avec une victoire sur Gibraltar et le match nul de la Norvège contre la Lettonie, l’équipe nationale turque entraînée par Stefan Kuntz a également conservé ses chances de terminer deuxième des éliminatoires. Les hôtes ont terminé l’équipe extérieure à Istanbul 6-0 (3-0). La Turquie et la Norvège sont entrées dans le groupe final avec les mêmes points (chacune 18).