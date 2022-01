Ministre français des Affaires étrangères : « Il pourrait y avoir un attentat terroriste à Dakar » – Dakar

Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a supposé ce vendredi que explosion dans la voiture conduite par le Français Philippe Boutron, à Djeddah, le 29 décembre, il s’agissait d’un acte terroriste, à supposer que la manifestation ait été suspendue après ce grave incident. « Cette question reste sans réponse », a-t-il déclaré au « Bourdin Direct » de BFM TV.

« Nous avons parlé très rapidement et avons dit aux organisateurs et aux responsables saoudiens que nous devions être transparents sur ce qui venait de se passer car il y avait une possibilité qu’il s’agisse d’un acte terroriste », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères.

« Il est impératif de protéger nos concitoyens, d’avertir, de prévenir et d’appeler à plus de transparence pour que le parquet national antiterroriste puisse enquêter. [o que realmente aconteceu]. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où il pourrait y avoir un attentat terroriste à Dakar. Nous avons réagi en alertant les organisateurs [da prova] et les Saoudiens », a-t-il poursuivi.

Jean-Yves Le Drian a également révélé que des enquêteurs du parquet national antiterroriste saoudien se rendraient sur le site de l’explosion pour recueillir davantage d’éléments pour l’enquête, prévenant que la procédure idéale serait de suspendre les preuves. « Nous devons tous être vraiment sur nos gardes contre tout ce qui arrive », lance-t-il, concluant : « Des mécanismes de protection suffisants et renforcés sont en place. Je pense que c’est ce qui a été fait, mais la question est [do cancelamento] reste sans réponse. »

Il a indiqué que Philippe Boutron a été grièvement blessé à la jambe, a été opéré et a été renvoyé en France, où il est toujours soigné à l’hôpital militaire de Clamart.