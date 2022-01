L’Église catholique en France face à un moment décisif

« C’était comme une attaque », a déclaré Roselyne Delcourt, 80 ans, après la messe de mercredi soir à la paroisse Notre-Dame de la Grâce à Passy, ​​dans le 16e arrondissement de Paris, bastion des riches et des conservateurs. « Mais je ne pense pas que cela nuira à l’église. »

Cependant, un autre paroissien, Dominique Dary, 66 ans, a déclaré que le rapport était une opportunité de changement.

« Je souhaite que nous puissions tourner la page maintenant et que nous ayons une église renouvelée », a-t-il déclaré.

Si certains pourraient considérer le rapport comme une opportunité de réforme, ils pourraient se retrouver assiégés par des catholiques français qui sont devenus de plus en plus politiquement et culturellement conservateurs, a déclaré Raphaël Liogier, sociologue français qui enseigne à Sciences Po Aix.-en-Provence et directeur. Observatoire religieux, un centre de recherche.

Vivant dans une société où la religiosité chrétienne a décliné alors même que l’islamisme a augmenté, le catholicisme français conservateur est devenu une force politique puissante et un acteur actif dans la guerre culturelle en cours dans le pays, a-t-il déclaré.

« Ce rapport risque de déclencher une réaction de la part de ceux qui ont une identité catholique très forte et estiment que cela est allé trop loin », a déclaré Liogier. « Ils pourraient y voir un complot des progressistes pour affaiblir l’Église catholique et détruire ce qui reste de l’identité française. »

Mais pour les victimes d’abus sexuels pastoraux, c’est un constat dévastateur sur leur souffrance et un correctif tant attendu à des décennies de déni.