Andrej Babis Jr. en Moravie du Sud PHOTO : těpán Malát / avec la permission de l’auteur

Le fils d’Andrej Babi, alors Premier ministre, Andrej Babi Jr., a écrit un e-mail à l’Institut criminalistique tchèque en 2017 et a écrit qu’il avait été kidnappé en Crimée. La police n’était pas trop inquiète à ce sujet, et ce n’est qu’à l’automne 2018, lorsque Le cochon junior a déclaré aux journalistes qu’il avait été contraint de se rendre en Crimée accompagné de l’étrange M. Protopopov, et que l’enquête avait finalement commencé. Cependant, l’affaire a été ajournée en février dernier. Il a été reporté une deuxième fois avant Noël, parce que Babiš Jr. il ne voulait pas être examiné par les experts.

Ce sont toutes des circonstances connues. Il y a beaucoup de débats sur la question de savoir si le fils de l’ancien premier ministre était en bonne santé mentale ou non, ou s’il était en bonne santé mentale à l’époque. Cela masque à peu près la chose la plus visible.

1. Si le junior souffre de troubles mentaux, il est étrange de l’envoyer accompagné de Protopopov en Crimée occupée.

2. Si le junior est en bonne santé mentale, il est étrange de l’envoyer accompagné de Protopopov en Crimée occupée.

Je l’ai délibérément écrit pour les écoliers, car il n’est encore clair pour personne, ou du moins fait semblant. De plus, ça pue dans tous les cas possibles, et Babiš l’Ancien le fait comme si de rien n’était.

Liste des messages maintenant ils citent le plaignant de Prague 1, Jan Vychyta, qui s’y intéresse et le souligne même si l’affaire est pendante.

Jan Vychyta évoque « notamment les agissements de l’ingénieur senior Andrej Babi qui, malgré sa position et ses moyens matériels, a sans doute eu accès aux meilleurs ou exclusifs prestataires sanitaires et sociaux, confiant son enfant malade à un condamné qui n’avait pas les qualifications et liens plus profonds. au territoire annexé et occupé de la péninsule de Crimée, peut sembler tout à fait remarquable. »

De son point de vue, cependant, il n’y a rien de plus à faire : c’est une infraction pénale dans cette situation de preuve à laquelle nous sommes arrivés. »

Quant à prouver davantage la santé / la mauvaise santé de Babiš Jr., il ne continuera probablement pas. Cela ne change rien au fait que le super plongeur Babiš, avec un château en France et toutes sortes d’autres tanières, s’arrangerait pour que son fils reste comme ça et garde quelqu’un comme ça.

Nous ne sommes pas des procureurs, donc on peut continuer à dire qu’on n’oublie pas que c’est vraiment « spécial d’un point de vue humain » et « risqué d’un point de vue de la sécurité de l’État ». Il nous est presque venu à l’esprit que junior n’était pas le seul, pas même la première personne, qui était intéressé à vérifier son état mental.