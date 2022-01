Pochettino clôt une année étrange et son avenir est incertain

Il y a tout juste un an, Leonardo a étonnamment décidé de virer Thomas Tuchel. C’était une décision arbitraire juste à temps pour que le PSG commence à carburer avec un système central à trois qui a brillé face à Strasbourg lors du dernier match de l’Allemagne sur le banc (4-0). Celui qui a été choisi pour le remplacer était Mauricio Pochettino, qui a beaucoup brillé à Southampton comme dans Tottenham et le connais bien PSG après son passage en tant que joueur dans la capitale française.

Pourtant, bon signe avec Pochettino toujours là, signe simple. L’entraîneur argentin est passé d’une figure très respectée dans le PSG quelqu’un est critiqué pour tous les événements qui se sont produits au cours de l’année. D’abord, A noter que l’ancien entraîneur de Tottenham n’a pas réussi à gagner la Ligue 1. Lille est un champion inattendu dans un sprint final spectaculaire où PSG Il a perdu des points dans tous les matchs importants. Le côté nord a également arraché la Super Coupe à l’équipe de Paris cet été et couronné une année spectaculaire au cours de laquelle l’équipe de la capitale française n’est pas devenue les rois du football français pour la première fois depuis longtemps.

S’il y a quelque chose que vous voulez souligner de la tournée Pochettino dans Paris, est champion de la saison dernière. Le PSG a battu Barcelone 1-4 au Camp Nou en huitièmes de finale de la Ligue des champions et a également gagné 2-3 à Allianz. Victoire prestigieuse entachée d’une élimination en demi-finale contre Manchester City, où Pochettino ne peut pas battre Guardiola au tableau. Bien que, Le Parisien a souligné que les deux qualifications étaient plus déterminées par le grand niveau de Mbappe que par la lecture tactique de l’entraîneur., quelque chose qui ne laisse pas l’Argentine en bonne position.

Mauvaise relation avec Leonardo

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Pochettino n’a vécu que 12 mois dans deux situations qui pourraient lui coûter sa place sur le banc du PSG. Le premier est arrivé en mai. Le départ inattendu de Zidane du banc du Real Madrid place le joueur de Santa Fe parmi les principaux favoris pour le remplacer. Il faut ajouter que Pochettino n’est pas heureux à Paris. Sa mauvaise relation avec Leonardo s’est avérée et le directeur sportif est venu chercher un remplaçant en mai. Il a également été lié à Tottenham, une équipe dans laquelle il a toujours voulu revenir et avec qui il y a une possibilité de revenir.

Le PSG optera pour Zidane cet été

Le second s’est produit en novembre. Le limogeage de Solskjær de Manchester United a ouvert des opportunités à l’entraîneur pour devenir le manager de l’Anglais historique. admiration Pochettino vers Ferguson de telle sorte que, maintes et maintes fois, L’entraîneur du PSG met comme paradigme que les projets sportifs prennent du temps. Pendant ce temps, des rumeurs sur les chances de l’arrivée de Zidane dans la capitale française augmentent Et il y a des jours où l’échange de cartes semble se faire sur le banc PSG. pour l’instant, et Comme le rapporte Le Parisien, Pochettino aurait dû rester jusqu’à la fin de la saison comme entraîneur de l’équipe parisienne, mais Zidane est devenu une priorité. pour reprendre le contrôle du projet à partir de juin.

Mauricio Pochettino clôture une année 2021 inhabituelle où il ne sait pas, pas encore, forger un système qui responsabilise leurs meilleurs joueurs au PSG. Les Parisiens sont les seuls leaders Ligue 1, ils ont un avantage de 13 points sur l’équipe classée deuxième et, en plus, ils sont classés aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cependant, à Paris, cela ne suffit pas. Leonardo et Al Khelaïfi continuent de voir de nombreuses lacunes dans l’approche de l’entraîneur, qu’ils pensaient pouvoir apporter davantage dans leur approche initiale. 2022 est présentée comme l’année la plus importante de l’histoire du PSG, l’année où ils doivent, une fois pour toutes, remporter la Ligue des champions.