Selon les organisateurs, plus de 500 000 personnes ont visité le Prague Signal Festival

Prague – Le Prague Signal Festival of Lights and Digital Culture a été visité par plus d’un demi-million de personnes depuis jeudi, selon les estimations des organisateurs. Cela en a fait l’année la plus réussie de ses dix ans d’histoire, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué de presse. Le festival a eu lieu au centre de la capitale, à Vinohrady et pour la première fois également à Vršovice.

Au total, les gens peuvent visiter 15 installations du festival, l’entrée à la plupart des programmes est gratuite. Pour ceux qui sont intéressés, le comité a préparé deux itinéraires et un programme d’accompagnement à la Kunsthalle de Prague, au Centre d’architecture et d’urbanisme (CAMP) ou au chapelet de la Galerie U Betlémské. Après une interruption de quatre ans, le mapping vidéo populaire est revenu à Náměstí Miru.

« Cependant, nous ne célébrons pas seuls la dixième année du festival. La coopération avec des institutions importantes apporte un nouveau projet dans le programme. Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits. Après deux années difficiles, nous avons eu une année forte, la réaction a été génial », a déclaré le directeur du festival, Martin Posta. « Nous avons créé la plus grande zone de galeries de l’histoire du festival, et sa présence a vraiment dépassé nos attentes », a-t-il ajouté. Les installations de la Kunsthalle Prague et du centre CAMP sont visibles jusqu’en novembre.

Le designer Maxim Velčovsk prépare une installation de voitures abandonnées et endommagées ramenées d’Ukraine déchirée par la guerre à Mariánské náměstí. L’œuvre, intitulée The Physical Posibility of Death in the Mind of a Living One, consiste à brûler des voitures importées directement de zones déchirées par la guerre. Ils sont complétés par des histoires spéciales sur des personnes qui ont perdu non seulement leur voiture, mais aussi souvent tous leurs biens ou leurs proches.

Le designer et artiste turc travaillant avec l’intelligence artificielle Refik Anadol a utilisé des algorithmes d’apprentissage automatique pour traiter les données d’un modèle tridimensionnel de plus de 4 500 kilomètres de routes de Prague pour des projections à grande échelle au centre CAMP. L’école de génie électrique de l’Université technique tchèque engage des robots autonomes avec des châssis légers dans l’installation Forum Robotum sur la place Charles. Des installations lumineuses sont situées, par exemple, à Clementin, dans les églises de U Salvátor et St. Venceslas, Basilique St. Ludmila, dans les vergers de Bezručové et Heroldové ou dans le château de Vršovice.

En collaboration avec Laterna magika, Signal Festival présente une production qui combine vidéo mapping et danse dans le parc Kateřinská. La chorégraphe et interprète Miřenka echová a dirigé la performance de LUNAtic, inspirée du travail des poètes surréalistes français Joyce Mansourová et de la tchèque Jana (Honza) Krejcarová.

La onzième année du festival se tiendra du 12 au 15 octobre 2023. Les thèmes sont la science, la technologie, l’art et la société. Selon Pošta, un total de trois millions de personnes ont visité les neuf éditions précédentes.