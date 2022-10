La France annule des centaines de vols, les répartiteurs se préparent à faire grève

Les autorités ont déjà demandé mardi aux compagnies aériennes vendredi en raison de la grève prévue réduire de moitié le nombre de vols en France. Le serveur du journal Le Monde a rapporté plus tard que la compagnie aérienne française Air France annulation de 55 % des vols court-courriers et de 10 % des vols long-courriers en raison d’une grève prévue, soit un total d’environ 400 des 800 connexions prévues.

Cependant, la direction de la compagnie aérienne n’a pas exclu de nouvelles annulations de vols à la dernière minute, même quelques minutes avant le départ prévu. D’autres compagnies aériennes opérant en France ont également annulé des vols, notamment Ryanair, easyJet et Volotea, a rapporté l’agence AP. Les correspondances non annulées peuvent entraîner une journée entière de retard. Il est conseillé aux passagers de reporter leur voyage si possible.

Le principal syndicat français du contrôle du trafic aérien (SNCTA) a appelé à la grève la semaine dernière. Il a souligné l’incertitude entourant la compensation de l’impact d’une inflation élevée et la sécurisation d’un nombre suffisant de travailleurs à l’avenir. Une autre grève a été annoncée par le syndicat SNCTA à la fin du mois, spécifiquement pour la période du 28 au 30 septembre.

La grève affectera également la circulation à Prague. « Au 16 septembre, huit vols vers la France ont été annulés jusqu’à présent en raison de la grève de l’ATC (contrôleurs aériens français). Nous demandons aux passagers de suivre les informations sur certaines compagnies aériennes. » a déclaré jeudi après 17h00 la porte-parole de l’aéroport de Prague, Klára Divíšková. Les vols en provenance de Paris, Toulouse, Lyon et Nantes ont été annulés, mais les vols tôt le matin en provenance de Marseille ont atterri, selon les registres de l’aéroport de Prague.

Le transport aérien à travers l’Europe ces derniers mois perturber les grèves du personnel de cabine et au sol pour des salaires plus élevés. En juillet, par exemple, une grève des pompiers et d’autres personnels a entraîné l’annulation de vols à l’aéroport Paris Charles de Gaulle.