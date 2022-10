La souffrance de la championne slovaque Zuzulova : Divorce du sélectionneur de l’équipe de France !

Leur relation ressemblait à un rêve, mais maintenant l’amour de conte de fées est clairement terminé. La championne slovaque Veronika Velez-Zezulová (38 ans) a divorcé de l’entraîneur français Romain Velez après dix ans de mariage. D’après les mots de l’ancien skieur, il est clair que la charge de travail des deux partenaires affecte également la relation …

Zuzulova est l’une des skieuses les plus titrées de Slovaquie. Malheureusement, même une carrière brillante ne peut garantir le bonheur amoureux, ce qui a maintenant été montré à Veronika. Elle a divorcé de Roman Velez, ancien skieur français et entraîneur de l’équipe nationale masculine, après dix ans de mariage. Le couple a élevé ensemble un fils de trois ans, Julo, et prendre soin de lui est désormais une grande priorité pour ses deux parents.

« Oui, je peux confirmer que je vais divorcer. C’est toujours un travail en cours et Romain et moi essayons de le faire fonctionner correctement. Et surtout, pour que notre fils Jules ne souffre pas », a déclaré un slovaque à succès pour Nový as.

Apparemment, le couple ne sait toujours pas exactement où se situe le problème, mais le temps révélera très probablement la rupture.

« C’est difficile à dire. C’est encore frais et peut-être qu’avec le temps, nous découvrirons tous les deux où ça a mal tourné. Le fait que nous soyons séparés depuis quelques mois ou années à cause du travail y contribue certainement. Romain est avec le L’équipe de France et moi venons souvent commenter les courses féminines. Nous ne vivons pas la vie de famille classique. Nous étions plus souvent ensemble lorsque j’étais une skieuse active qu’après la fin de ma carrière. a expliqué Zuzulová, qui n’avait pas l’intention de retourner en Slovaquie après la rupture.

« Oui, je vais continuer à être en France, principalement à cause de mon fils. Il a l’école maternelle, des amis, et nous ne voulons pas qu’il ressente notre divorce. Nous nous sommes mis d’accord sur l’alternance des soins. on se lance des couteaux champion de ski déterminé.