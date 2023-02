Selon le Premier ministre, Rome n’envisage pas des avions de chasse pour Kiev, elle envisage des livraisons d’armes

Début février, le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu et son homologue italien Guido Crosetto ont approuvé la livraison du système de défense aérienne SAMP/T à l’Ukraine. Cela devrait arriver ce printemps.

SAMP/T, également connu sous le nom de Mamba, est le seul système de fabrication européenne qui offre une protection contre les missiles balistiques. Avec une portée d’environ 100 kilomètres, il peut suivre des dizaines de cibles et en engager jusqu’à dix à la fois. Kiev a demandé le SAMP/T, qui est principalement destiné à la défense du champ de bataille et aux cibles militaires, telles que les aéroports et les ports maritimes, début novembre.

Aujourd’hui, Meloni a indiqué qu’en plus de Mamba, Rome envisageait la livraison d’autres canons anti-aériens.

« Lorsque vous faites face à une attaque, toutes les armes sont défensives. Maintenant que la question de la livraison de l’avion n’est plus posée, cette décision doit être prise avec des partenaires internationaux. Nous nous concentrons sur les systèmes de défense aérienne SAMP/T, Spada, Skyguard. La priorité est la protection des infrastructures et des civils, a déclaré Meloniová selon le site Internet du quotidien Ukrainska pravda.

Zelenskyy a décrit le prochain programme d’aide militaire de l’Italie comme « fort » et « très important ».

Le gouvernement italien ne publie pas de liste des armes fournies à l’Ukraine. Selon des estimations de fin novembre, rapportées par les médias, Rome a fourni une aide militaire à Kiev d’un montant de 450 millions d’euros (11 milliards de couronnes).

Meloniová est arrivée en Ukraine aujourd’hui. Lors de sa visite à Irpina, près de Kiev, il a qualifié le discours du président russe Vladimir Poutine d’aujourd’hui de propagande. La veille à Varsovie, il avait assuré à l’Ukraine qu’il pouvait compter sur l’Italie malgré les désaccords au sein de la coalition gouvernementale.

« Je suis ici pour comprendre les besoins des personnes qui luttent pour leur liberté. Voir les choses de mes propres yeux est toujours différent et je pense que cela aidera les Italiens à comprendre cela », a déclaré Meloni après son arrivée à Kiev. Comme lors d’autres visites à l’étranger, le Premier ministre est arrivé en train depuis la Pologne.

Plus tard dans la ville d’Irpin, Meloniová répondait à un discours prononcé aujourd’hui par Poutine, dont le pays a envahi militairement l’Ukraine il y a près d’un an, déclenchant le plus grand conflit terrestre d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. « Une partie de mon cœur espérait des mots différents, un pas en avant. C’était de la propagande », a déclaré Meloni. Le chef du Kremlin a de nouveau reproché à l’Occident d’avoir déclenché la guerre en Ukraine et a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New START, qui limite le nombre d’ogives nucléaires et de leurs porteurs.

Aujourd’hui, outre Irpina, le Premier ministre italien s’est également rendu dans la ville voisine de Buča, qui est également l’un des symboles des crimes de guerre dont l’Ukraine a accusé la Russie. « Nous étions avec vous depuis le début et nous serons avec vous jusqu’à la fin », a déclaré le Premier ministre qui a été muté à Buča, selon Reuters.

Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre dernier, a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait se rendre à Kiev avant le premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, qui tombe le 24 février. La veille, la capitale ukrainienne a reçu la visite inattendue du président américain Joe Biden, qui s’est rendu aujourd’hui en Pologne. Selon le journal The Guardian, il s’est entretenu au téléphone avec Meloniová, qui, à son tour, s’est entretenu lundi avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki en Pologne. De hauts responsables ont discuté d’une coordination étroite pour soutenir l’Ukraine, a déclaré la Maison Blanche par la suite.

Lors d’une escale à Varsovie lundi, Meloni a déclaré que l’Italie et la Pologne continueraient à fournir des armes à l’Ukraine. Son gouvernement de droite soutient l’Ukraine, bien que les petits partis de la coalition, dirigés par le politicien pro-russe Matteo Salvini et l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, soient ambivalents quant au soutien à l’Ukraine. Néanmoins, Meloni a poursuivi la politique de son prédécesseur Mario Draghi, qui s’est rendu à Kiev en juin dernier accompagné du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz.